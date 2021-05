’Tenemos que unirnos para desterrar a los malos gobiernos’: Erika Rodríguez

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 03 de mayo de 2021.



UNIDAD PARA IMPULSAR LAS GRANDES CAUSAS SOCIALES: ERIKA RODRÍGUEZ



- Llama a cerrar filas contra la injusticia y la inequidad.



- ’Tenemos que unirnos para desterrar a los malos gobiernos’, exhorta.



Conciencia y unidad para hacer cambios profundos y no esperar que legisladores insensibles decidan el rumbo de las familias y la nación, demandó Erika Rodríguez Hernández, candidata a diputada local de la coalición Va por Hidalgo durante la gira que sostuvo en San Agustín Tlaxiaca, uno de los seis municipios que integran el octavo Distrito Local Electoral.



Expuso que la pandemia del Covid-19 afectó a las familias, la economía familiar las expectativas de la gente y mostró la vulnerabilidad de las persona cuando no existe garantía de la salud. Ante ello señaló, ’necesitamos reivindicarnos como sociedad y tenemos que ser mejores seres humanos y elegir con mayor cuidado a quienes nos representan".



En encuentros con vecinos de Tornacuxtla y Tilcuautla llamó a cerrar filas contra la injusticia y la inequidad. "Si no lo hacemos ahora, con nuestro voto este seis de junio, cuándo", preguntó.



La abanderada de Va por Hidalgo, coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) censuró a los políticos y legisladores que mienten y juegan con las esperanzas de la sociedad.



"No se vale, y menos ahora en que México está agraviado y molesto. Duele el engaño, la inseguridad, la pobreza y tanta agresión que vienen sufriendo las mujeres en el país", expresó Erika Rodríguez.



Insistió en que con tanta mentira y agravio por parte del Gobierno de la República, la gente no debe quedarse con los brazos cruzados. ’Dejemos de ser simples espectadores de la tragedia que vive México. Tenemos que unirnos para desterrar a los malos gobiernos y a representantes populares que sólo defienden sus intereses’.



La aspirante a representar a San Agustín Tlaxiaca, Actopan, El Arenal, San Agustín Metzquititlán, Atotonilco el Grande y Mineral del Chico en el Congreso del estado, destacó la urgencia de atender los grandes temas que agobian a la sociedad y que frenan el desarrollo de las familias y del país. Eso, dijo, ’es lo verdaderamente importante’.



"Desde el Congreso seré su aliada para gestionar recursos del presupuesto que se destinen al desarrollo de los servicios municipales como agua potable, mantenimiento y nivelación de calles, instalación de alumbrado público, drenajes y equipamiento para jardines y espacios de esparcimiento", manifestó.



Erika Rodríguez aseguró que Tornacuxtla y Tilcuautla --comunidades en las que realizó toque de puertas para escuchar y dar a conocer sus compromisos--, son hoy un claro ejemplo de lo que se puede realizar cuando los vecinos se organizan y participan políticamente en beneficio de sus familias. "Hoy lo que se impone es hacer el bien y apoyarnos unos a otros", afirmó.

Para finalizar, Erika Rodríguez los conminó a cerrar filas y mantener la unidad, pues recordó que ’unidos somos más fuertes, unidos, somos imparables’.