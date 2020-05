Tengo la obligación moral y legal para cuidar la salud de los acapulqueños: Adela Román

La presidenta municipal Adela Román Ocampo informó que, ante la grave situación que prevalece en la fase 3 de la contingencia por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, causante del mortal COVID-19, dependencias municipales intensifican desde ahora las medidas preventivas para enfrentar las próximas dos semanas, cuando se prevé aumente el número de contagios.



La alcaldesa advirtió que sólo podrá evitarse el aumento de personas infectadas con la participación de todos los ciudadanos, por ello se trabajará en mayor coordinación con la Armada de México y el Ejército Mexicano, a través del Plan Marina y el Plan DN-III para dar auxilio a la población, como ya anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cerrar obligatoriamente todos aquellos establecimientos que no ofrecen un servicio de primera necesidad a la población.



Adela Román precisó que en estos momentos se enfrenta la pandemia más peligrosa del mundo, por ello se tomarán medidas adicionales, entre ellas, controlar los accesos a mercados de abasto. Advirtió que comerciantes y locatarios intransigentes que se nieguen a cerrar establecimientos, que no son de primera necesidad en estos momentos, serán clausurados y se les impondrá sanción económica.



’Hago un llamado, un exhorto respetuoso pero enérgico, no voy a tener consideración para aquellas negociaciones que no son indispensables, estamos ante la pandemia más grande (en la historia) del mundo; quien no quiera entender eso, definitivamente es un suicida y no les interesa su vida ni la de sus seres queridos, pero a mí sí me interesa la vida propia, la de mis seres queridos y la de todos los acapulqueños, porque es mi responsabilidad en este momento y tengo la obligación moral y legal de dar buenas cuentas’, subrayó Adela Román.



Y agregó: ’No quiero que el día de mañana se me juzgue por omisa, soy una mujer muy comprometida socialmente y por ello estoy enfrentando cualquier crítica que venga’.



También expresó su solidaridad por la situación que enfrentan los municipios de Iguala y Taxco, donde la situación se ha salido de control, situación que podría ser más grave en el puerto si la gente no participa, al recordar que Acapulco tiene más habitantes y consecuentemente mayor número de personas infectadas de todo el estado; a su vez, insistió que si crece el número de contagios habrá serios problemas porque no se tiene capacidad hospitalaria, y estarían en riesgo muchas vidas.



En cuanto a la celebración del 10 de mayo, la presidenta afirmó que los mercados de flores serán cerrados al igual que los panteones, a fin de evitar aglomeraciones con motivo de los festejos del Día de la Madre. A propósito, llamó a los vendedores a actuar de manera responsable, acatando la recomendación de no ofrecer sus productos ni servicios en esa fecha.



Referente al programa vehicular Hoy No Circula, Adela Román Ocampo sostuvo que seguirá firme en su propósito de reducir la movilidad, y adelantó que dicho programa también será propuesto para aplicarse durante las temporadas vacacionales con la finalidad de evitar la saturación de vialidades.