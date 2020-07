¡¡Tensión ante posible enfrentamiento entre La Estancia y El Alberto!!



Juan Ricardo Montoya



Un grupo de campesinos de El Alberto, Ixmiquilpan se presentó la tarde de este martes a laborar en un predio ubicado dentro de esa localidad ubicado en los límites con La Estancia, municipio de Chilcuautla.



Esto despertó la alarma de los vecinos de La Estancia, quienes desde hace varios años sostienen un conflicto por la disputa de un predio con El Alberto.



Por tal hecho, elementos de la Policía Estatal a bordo de cuatro patrullas se presentaron en el lugar para verificar que no se origine algún tipo de enfrentamiento entre vecinos de ambas localidades.



Al legar al lugar a bordo de las unidades 01, 1539 y 09, los efectivos policiacos que los labriegos se encontraban laborando en un terreno ubicado en terreno de El Alberto, donde introdujeron una máquina denominada pachara o retroexcavadora.



De igual forma realizaron recorridos por la zona, en particular por la Manzana denominada como El Rancho para evitar un posible conflicto entre las localidades antes mencionadas.



La Policía Estatal solicitó el apoyo de la Guardia Nacional.



El origen de la disputa son 81 hectáreas, colindantes entre ambas localidades, cuya posesión reclaman los indígenas de El Alberto, quienes aseguran que desde hace 30 años los habitantes de La Estancia las han invadido. Alfonso Ramírez, vecino de El Alberto, comentó que, las autoridades estatales no han cumplido, la promesa de devolverles los terrenos.