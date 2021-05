Acaxochitlán, Hgo., a 07 de mayo de 2021.



TEPEPA APOYA A CHAVO NERI POR SER UN HOMBRE DE PALABRA



• Impulsaremos la reglamentación integral en materia hidrológica, asevera el candidato.



En su gira por Tepepa, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Acaxochitlán, Chavo Neri, comentó que se debe hacer la ampliación de la red de electricidad, pues la actual ya no es suficiente, ’en muchos hogares no llega la suficiente carga y debemos hacer las gestiones necesarias para dotar de energía eléctrica a toda la población’.



Refirió que el tema del campo es otra de las actividades que se debe apoyar, ya que indicó que Acaxochitlán cuenta con tierra fértil, por lo que existen las condiciones para que el campo crezca y se beneficien sus pobladores, ’será importante la asesoría especializada para algunas zonas, y de esta manera se generen proyectos específicos para cada región’.



Los vecinos le hicieron saber al candidato que siempre será bienvenido y que debe sentirse como en casa, Don Marcelo oriundo del lugar, comentó al candidato del PRI Chavo Neri, que lo conocen y saben que es una persona de palabra, ’seguros estamos que cuando sea presidente recibiremos apoyo para nuestra comunidad’.



En respuesta, Neri Sosa aseguró que pondrá toda la experiencia adquirida a lo largo de su carrera en el ámbito público, para que Acaxochitlán tenga un crecimiento verdadero, ’conozco las puertas que debemos tocar para realizar las gestiones necesarias’.



Comentó también que se tiene el compromiso de realizar un proyecto integral e incluir la rehabilitación de los caminos, agua potable, drenaje e incremento de la red de electricidad.



Chavo Neri acotó que será una prioridad trabajar conjuntamente con la asamblea municipal, para que de manera conjunta, se elabore una reglamentación integral en materia hidrológica y de esta manera, se mantenga el cuidado y vigilancia en la explotación racional de mantos acuíferos y pozos artesianos, ’se debe generar una cultura en el cuidado del vital líquido, se tiene que pensar en las futuras generaciones, nos toca a nosotros dejar las bases para que posteriormente, nuestros jóvenes no se enfrenten a problemas más graves con el agua’.



Por la tarde en candidato del PRI a la presidencia municipal por Acaxochitlán, recorrió Zentlalpa y Barrio Tepeyahualco, donde expresó a los presentes, que el factor fundamental para lograr que los proyectos marchen por buen camino, es el trabajo coordinado entre las autoridades de las comunidades y la presidencia municipal.



Añadió el candidato, ’con su voto el próximo 6 de junio iniciarán tiempos nuevos para nuestro querido Acaxochitlán, juntos lograremos darle un nuevo rostro al municipio.



Para finalizar, Chavo Neri agradeció a los asistentes su presencia y sus muestras de apoyo, reiterando su compromiso para hacer de Acaxochitlán un municipio en desarrollo.