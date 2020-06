Tepic, sale del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo

POR NORMA CARDOSO



En un estudio emitido por la organización no gubernamental ’Seguridad, Justicia y Paz’, denominado ‘Metodología del ranking (2018) de las 50 ciudades más violentas del mundo’, Tepic, se perfilaba en el número 36, por debajo de las ciudades Campos Dos Goytacazes, Brasil (35); de Ensenada, México (34) y de San Pedro Sula, Honduras (33). Siendo Tepic, inclusive, más violenta que Reynosa, Tamaulipas, que se localizaba en el número 42 del ranking.



En dicho ranking mencionan a Tijuana como la ciudad más violenta del mundo y en segundo lugar Acapulco.



De las cinco ciudades más violentas del mundo 4 son mexicanas: Tijuana, Acapulco, Juárez y Victoria.



Tepic, en el ranking 2018, se encuentra en el número 13 de las ciudades mexicanas más violentas, de un total de 15, las cuales están dentro de las 50 más violentas del mundo.



El estudio emitido el 1 de junio de 2020, Metodología del ranking (2019) de las 50 ciudades más violentas del mundo’, la organización ’Seguridad, Justicia y Paz’, menciona que hacen este ranking con el manifiesto objetivo político ciudadano de llamar la atención sobre la violencia en las urbes, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los gobernados, de garantizar su derecho a la seguridad pública.



Aquí, las cinco ciudades más violentas del mundo de 2019 se encuentran en México y son: Tijuana (Área Metropolitana), Juárez, Uruapan, Irapuato (AM) y Ciudad Obregón.



Ninguna ciudad de Nayarit, se encuentra entre las 50 más violentas del mundo. En esta ocasión, Tepic, que en el ranking 2018 y en el 2017, figuró en el número 36, en el estudio del 2019, no está dentro de dicho grupo. Datos que coinciden con los ya dados por las autoridades estatales y federales, de que Nayarit se encuentra entre las entidades más seguras el país.