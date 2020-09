TEPJF le dará registro a México Libre, augura Ackerman

El académico John Ackerman, advirtió en su cuenta de Twitter que los argumentos con los que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le negó el registró a México Libre -organización de Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón- ’parecen diseñados ex profeso’ para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ’revierta la decisión’, publicó aristeguinoticias.com.



El antecedente inmediato de México Libre fue la participación de Margarita Zavala en la contienda presidencial, quien luego de alcanzar un pico de hasta 7% de las preferencias, bajó hasta un 2%, condición por la que renunció a su candidatura.



Ackerman, quien formó parte del Comité Técnico de Evaluación del INE para elegir a los nuevos integrantes del Consejo General, señaló que los consejeros ’sólo le echan la bolita a los magistrados’, al argumentar que su rechazo al registro de México Libre se debe a que ’existe una queja no resuelta en su contra y porque su financiamiento no justificado rebasa un límite totalmente arbitrario de 5%’.



El especialista de la UNAM, que cuenta con trabajos en derecho electoral, dijo que estos argumentos ’no tienen sustento legal alguno’ y parecen ’sacados de la manga’.



En opinión de Ackerman, la intención de los consejeros es ’salir como héroes’, cuando son ’los verdaderos culpables’ de no haber realizado una verdadera investigación de las ’enormes irregularidades cometidas por México Libre’.



Se refirió en específico al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y al consejero Ciro Murayama, a quienes acusó de realizar ’un juego realmente perverso’.



Por último, señala: ’sinceramente espero equivocarme, pero temo que pronto tendremos a Calderón en la boleta electoral’.Aristegui Noticias