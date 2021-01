Tercer Síndica de Ecatepec renuncia al PRI y se suma a fracción de Morena

Ecatepec, Méx., a 27 de enero del 2021.- La tercera síndica de Ecatepec, Silvia Lucero Valdés Cázares, anunció su adhesión a Morena con el objetivo de sumar esfuerzo con el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, en beneficio de los ecatepenses.



La decisión, argumentó Valdés Cázares, se debe a la empatía que prevalece entre los integrantes del cuerpo edilicio, quienes a pesar de las diferencias ideológicas o partidistas siempre han trabajado con imparcialidad en pro del municipio y sus habitantes.



’Yo me sumo a esta causa. La verdad es que es un trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos dos años, es un proyecto que es para los ecatepenses, por el bienestar de ustedes, sigamos creciendo’, añadió.



La edil agregó: ’Agradezco la oportunidad de seguir trabajando al lado del señor presidente Fernando Vilchis. Y no me queda más que decirles a los ciudadanos que mi labor es el trabajo para ustedes’.



Vilchis Contreras reconoció que Valdés Cázares ha desempeñado un trabajo institucional durante los dos años de gobierno de la actual administración municipal; ’agradecerte que vamos a seguir sumando el esfuerzo y a seguir haciendo historia en este gran municipio’, dijo.



Afirmó: ’Estoy muy contento por la tarea que hemos realizado a lo largo de estos 25 meses de trabajo intenso en el cabildo. Ahora lo hará de manera más intensa de este lado, sumada a las tareas que hoy por hoy nos encomiende nuestro instituto político y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos como servidores públicos y de darle cara y respuesta a muchísimos habitantes de nuestro gran municipio’.



Con este movimiento, la fracción de Morena al interior del cabildo de Ecatepec se consolida como la primera fuerza política, encabezada por el alcalde Fernando Vilchis Contreras.