Tercer Vía

La emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del Covid-19 y las acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Acapulco no solamente para ayudar a las autoridades del Sector Salud a contener la propagación de la pandemia, sino para atender a la población que se ha visto severamente afectada, ha servido de pretexto para que los adversarios de la presidenta municipal Adela Román Ocampo se ensañen y busquen a toda costa afectar su imagen política.



Amparados en el fenómeno de la "infodemia" que viraliza cualquier información que se publica en las llamadas redes sociales, algunos en la clandestinidad del anonimato y otros de manera abierta y descarada, profieren no solamente críticas y acusaciones infundadas, sino incluso comentarios virulentos, majaderías e insultos propios de seres irracionales, que a base de injurias y ofensas pretenden empañar el ejercicio de gobierno.



Un vistazo a Facebook y grupos de WhatsApp permite identificar claramente de dónde provienen dichos ataques, así como la forma ruin y cobarde con que afirman hechos alejados de la realidad, como el decir que la presidenta municipal ordenó retirar el apoyo alimentario a los habitantes de Puerto Marqués, siendo que ese apoyo persiste hoy en día y lo único que se hizo fue modificar el mecanismo de entrega.



De esto puede dar testimonio la señora Guadalupe Salinas, una mujer cuya humilde familia sufre por la falta de empleo e ingresos en esta cuarentena, y fue a recibir alimentos a la cancha del poblado donde empleadas del DIF Municipal sirven diligentemente las raciones. Y es que ahí, doña Lupe no solamente se llevó su caldo de res en rojo, sino además, al plantear a la directora del DIF el problema que padece su hija Ruth, víctima de una enfermedad que la mantiene postrada, también regresó a casa con una silla de ruedas para la enfermita, que de forma inmediata le proporcionó el Gobierno Municipal.



Extrañamente, acciones como ésta pasan desapeercibidas para los detractores, empeñados solamente en agraviar, ofender, manchar, engañar y manipular, tal parece que por consigna, por indicaciones de quienes probablemente ven en Adela Román a la más fuerte adversaria con miras al proceso electoral del año que viene.



No es un secreto que desde la dirigencia nacional de Morena ya se ha tomado la decisión de que quien compita por la gubernatura será de género femenino, y francamente no hay en Guerrero, en estos momentos, mujer mejor posicionada que la presidenta municipal de Acapulco. Ahí está la explicación a la andanada de ataques que está recibiendo.



Hay un dicho popular que reza que "lo que no te mata, te hace más fuerte"; éste, sin duda, le viene como anillo al dedo a la alcaldesa Adela que ha mostrado, eso sí, firmeza y carácter para gobernar el municipio más importante de Guerrero.