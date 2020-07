Tercera Vía

Al calor del Sarc2-Covid19, los miles de decesos, los Protocolos de Sanidad, de Sana Distancia y Quédate en Casa, no ha detenido la "comezón del Quinto año", a punto de parafrasear el nombre de una película, icono del cine, "La Comezón del Séptimo Año", (1955, Marylin Monroe), de los aspirantes de todos los colores a la gubernatura del estado.. elecciones que se celebraran el primer domingo de julio del 2021.



A últimas fechas las aspiraciones han levantado mucho polvo en los medios nacionales, sin quedarse atrás los medios locales y las "inmaculadas" redes sociales, que en Guerrero atizó hace una semana el senador Ricardo Monreal, cuando en entrevista virtual, por el Pool de Medios, puso sobre la mesa, los nombres de precandidatos de Morena... Félix Salgado Macedonio y Luis Walton Aburto, mencionado que a la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, No la conoce!!!

Hoy en "tándem" a nivel nacional se ha orquestado un plus en su contra. Porqué?



La declaración del senador Monreal prendió las alarmas dentro y fuera de los grandes segmentos políticos de Morena y ciudadanos que tienen con buenos ojos la perspectiva de género para Guerrero, con la alcaldesa de Acapulco, en primera línea, género Mujer para Guerrero.



No es un exabrupto pensar en ella, si bien su trabajo al frente del H. Ayuntamiento ha sido cuesta arriba, su capacidad de trabajo para recuperar la confianza ciudadana de un pueblo que ha perdido la confianza en todo, ha sido permanente, pues no ha sido nada fácil levantar un Ayuntamiento dejado en bancarrota, menos gobernarlo, hoy con el Armageddon encima, el golpe de timón generado por la pandemia Sarc2-Covid19, que ha sido verdaderamente inucitada, obligó y determino el de dedicarse con un esfuerzo casi sobre humano, desde el primer día, sin dejar un día de estar al frente día con día, implementando programas de auxilio a los acapulqueños.



Con su participación permanente en el Consejo para la Construcción de la Paz y la Salud, al frente del cuál el gobernador Héctor Astudillo Flores, ha mantenido una constante atención, evaluación de la evolución de la pandemia.. momentos en los que no se aparecieron ni diputados ni regidores a mostrar un poco de solidaridad, de apoyo para conformar un gran equipo, y sólo egoistamente han buscado llevar agua a su molino.



Vutuperada por los propios acapulqueños por la toma de acertadas decisiones, previniendo con ello mayor letalidad y mortalidad, Adela Román con un puñado de funcionarios de primer nivel y trabajadores de campo, fueron convertidos al parejo del gran equipo de salud estatal y municipal, en un verdadero ejército de contención, al que se unieron decenas de empresarios y de voluntades de ONG’s en apoyo solidario con insumos médicos, equipos de trabajo de campo y decenas de miles de despensas que fueron entregadas a la población más necesitada, y 38 comedores comunitarios que entregaron y siguen entregando decenas de miles de raciones alimenticias con apoyo de comedores instalados por el gobierno del estado.



El trabajo No la grilla, no los golpes bajos, ni el perder un minuto en aparecer en los medios, ha sido la constante del ejercicio dinámico de lograr gobernar casi lo ingobernable, un pueblo sin definición, sin cohesión en su entidad, y Adela Román ha buscado integrarlo a un trabajo como nadie antes...y ésto causa comezón, mucha comezón, la nada fuera de serie y si esperada decisión para Guerrero: por Morena va mujer.