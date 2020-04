Terencio, Unamuno y… AMLO

Entre humano y hombre;

Humanidad y civilización



El señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con mucha frecuencia, rechaza a los expertos y sus opiniones pero, él mismo ha mostrado aguzada expertise en el arte típico de los políticos mexicanos: escurrir el bulto, como sea.

Un derrame cerebral llevó rápidamente a la tumba al que fuera veterano político mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, en los precisos momentos en que múltiples versiones periodísticas (nunca confirmadas oficialmente) le mencionaba como parte de expedientes de la UIF con graves acusaciones de malos manejos de fondos en la secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Consultado el presidente en mañanera sobre el asunto, momentáneamente desapareció su casi imborrable sonrisa sardónica y replicó bote pronto: ’No hablo de eso, no… por razones obvias’ (siiic).

Empero, podría resultar obvio que en el numen presidencial chispeó una sospecha y añadió de inmediato: ’No hay por qué solazarse con la muerte de nadie… tenemos qué ser cada vez más humanos… como el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México: ‘Nada humano me es ajeno’.

Pero ningún reportero insinúo siquiera algún ’solaz’ de alguien por el deceso, pero es muy claro que en el ambiente en torno a la persona presidencial campea ’la nula empatía’ en asuntos delicados, como el asesinato de un activista morelense días después de ser increpado por el presidente en un mitin; la muerte de la gobernadora de Puebla y su esposo el senador panista, en accidente de helicóptero confusamente explicado; el activismo feminista tajantemente censurado desde Palacio Nacional y muchos otros asuntos similares.

TERENCIO… CORREGIDO POR UNAMUNO

Tal vez el señor presidente no sabe (Y diríase: ’Ni tiene por qué saber’) que el lema de la tristemente célebre UACM procede del clásico latino Publio Terencio Africano (194 a.C. – 159 a.C.), en cuya comedia Heautontimoromenos (’El enemigo de sí mismo’ o ’El atormentador de sí mismo’), en donde el personaje Cremes irrumpe en una discusión, otros personajes reclaman su intromisión, y les responde; Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Hombre soy, por lo tanto, nada de lo humano me es ajeno).

A lo largo de siglos, eso se ha tomado como justificación de la conducta del hombre.

Pero a dos mil años de distancia, un filósofo vasco/español, don Miguel de Unamuno, se tomó la libertad de enmendarle un poco la plana. El joven y brillante académico chileno Álvaro Awald Sirhan (Beca Fullbright) dice al respecto: ’Lo humano y la humanidad le resultaban sospechosos y Unamuno prefería referirse al sustantivo concreto: el hombre, y lo expresa así: Homo sum, nullum hominem a me alienum puto. (Hombre soy: a ningún otro hombre estimo extraño)’.

Awald comenta: ’La humanidad es, en cierto modo, una abstracción. Es más fácil creerle a Aristóteles y concentrarnos en el individuo: el ser humano (hombre). Pero no nos engañemos: la humanidad no es tan lejana como una idea platónica. Es nuestra especie, que engloba a todos los seres humanos como colectivo.

’Concentrarse en el individuo parece seguro, pero en realidad es peligroso. No podemos descuidar lo humano que incluye la preocupación por los otros.

’¿Será simplemente porque somos mamíferos?’

HUMANO Y HUMANIDAD: CONCEPTOS ZOOLÓGICOS

El jovencito Awald pareciera que deja el asunto a medias. Somos mamíferos (también mamones). La hembra cuida de la cría con garras y dientes, pero el macho va de cacería y si tiene la oportunidad, mata y roba la pieza cazada por otro humano. El ser humano hizo un largo tránsito del periodo recolector/cazador, para domesticar animales y plantas que producen granos, aprovechar minerales para fabricar instrumentos y armas, construir viviendas, seleccionar fibras para hacer telas, crear el lenguaje y la escritura y, con todo eso, pasar de homo sapiens a hombre civilizado. Pasar de la humanidad (la tribu humana) a la civilización. (La prédica sería, pues, en lugar de ’ser más humanos’ a ’ser más hombre civilizado’, pero…)

Los filósofos, y uno que otro biólogo, pretenden olvidar que pertenecemos a la familia de los grandes simios. La moderna taxonomía queda de este modo:

Superclase: Tetrapoda.

Clase: Mammalia.

Subclase: Eutheria.

Superorden: Euarchontoglires.

Orden: Primates.

Suborden: Catharrini.

Familia: Hominidae. (Aquí se incluyen los grandes simios: gorilas, chimpancés y orangutanes, además de nuestra especie, cuya rama se separó de los otros hace seis millones de años, aproximadamente)

Subfamilia: Homininae.

Género: Homo.

Especie: Homo Sapiens.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido, con insistencia algo molesta, a los narcos, secuestradores, asesinos a sueldo, como ’seres humanos’, con tal énfasis como si revelara un hecho científico reservado a iniciados. La primera vez en un video algo defectuoso, en Oaxaca, cuando una multitud le exigía actuar contra los narcos y él respondía: ’No, no, son seres humanos’.

Y lo ha repetido. Hace pocos días, como mensaje a los reticentes en aceptar eso, viajó a las montañas de Durango, se metió en la guarida de la banda de ’El Chapo Guzmán’ el día del cumpleaños de uno de sus hijos preferidos, Ovidio –recientemente liberado en Culiacán después de una detención de pocas horas- y fue al encuentro de la madre del ’Chapo’, con apretón de manos muy afectuoso.

Y cita sin citar a Terencio, sino a otra cita en el lema de una universidad no patito, sino… ¿palomita? de donde egresan, en el mejor de los casos, cuadros políticos para la infantería del obradorismo. Muy humano, seguramente, aprovechar colarse en las nóminas sin el mayor esfuerzo por estudiar en serio.

OTRAS FRASES ¿APROVECHABLES? DE TERENCIO

Obsequium amicus, veritas odium perit.

(El servilismo procura amigos, la verdad genera odio)

Lo que no está dotado de razón, no hay razón que pueda gobernarlo.

No hay mayor miseria que vivir en la ignorancia.

(De nada)