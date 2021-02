Teresa García, contra la violencia de género en el deporte: Ni una atleta más

De estar en la cima por su medalla obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Teresa Ixchel Alonso García se hundió en un infierno del que poco a poco ha logrado salir.



La exintegrante de la Selección Mexicana de Nado Sincronizado habló para EL UNIVERSAL Deportes sobre su amarga experiencia de violencia de género; el desprecio del presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov y la poca empatía de muchos excompañeros. Ha pasado un año desde que la atleta mexicana decidió alzar la voz en un video por redes sociales; por ella y para que nadie más sufra su martirio.



Todo inició cuando Adriana Loftus, su entrenadora, abusó de su posición para humillarla enfrente de todos y criticar su cuerpo. A un año, las lágrimas de Alonso García demuestran que la herida aún no sana y aunque romper el silencio le ayudó, queda claro que la violencia de género no siempre viene de un hombre.



’Mi entrenadora me humillaba, me criticaba, me decía enfrente de todos que no tenía cuerpo ni capacidad para esto, que estaba gorda, que tenía piernas cortas. Fui a dar al hospital, de pensarla me daba miedo, lloraba. Mis papás fueron a hablar con el presidente (Kiril Todorov), pero de forma prepotente les dijo que volviera a entrenar; nunca quise regresar, es como volver a donde se encuentra tu violador. No tengo apoyo de doctores, psicólogos, terapeutas ni nada, todo por alzar la voz’, explicó.



Su demanda sigue sin avanzar a su favor, la Conapred ha tomado el caso, pero aún no hay avances. Actualmente, Ixchel García se ha convertido en motivación de muchas mujeres, dentro y fuera del deporte. Hombres y mujeres se han acercado para agradecerle y otros para contar sus experiencias dentro del mismo.



’Es muy raro ver a atletas hombres que alcen la voz, por lo mismo del machismo. Creo que es más fácil sobajar y humillar a una mujer por la cultura mexicana que tenemos arraigada. Ahora me ves hablando así, pero soy una persona totalmente diferente a la del primer video; yo no sabía hablar en una cámara y he aprendido para que más personas se animen a superar sus miedos y alzar la voz en contra de las injusticias dentro del deporte’.



n febrero de 2020, EL UNIVERSAL Deportes pudo hablar con Alonso García, desde entonces, nada ha cambiado. Además, de que la pandemia llegó para entorpecer sus entrenamientos y el progreso de la demanda.



’Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) es a donde acudí, la CNDH será después que respondan la Conapred. Por la pandemia todo se paró, no he recibido respuesta de nadie, mi abogado está al tanto de todo. A penas recibí una nota de los de Conade, los que nos daban las becas, de que infligía las reglas, pero no saben. La Federación fue la que mandó el escrito de que me quitaran el apoyo, entonces nadie le da la importancia, más que la gente a mi alrededor y personas en redes sociales’.



Ha pasado un año y ahora, bajo el mensaje de #NiUnaAtletaMás, busca que más atletas rompan el silencio de las injusticias. De buscar la gloria en las albercas peleando por medallas para México, se convirtió en un refugio para todos aquellos y aquellas que aún temen en alzar la voz ante los abusos en el deporte nacional.



’Es violencia de género y es abuso de poder, donde se nota que gente machista se siente superior al movimiento. El feminismo va más allá de sentirnos superiores, buscamos un trato igualitario. Es triste que te violente una mujer, pero al final violencia sigue siendo violencia. Ya verla o imaginarla, me causa gran dolor, el daño que ella me causo pues ya es algo que muy difícil de borrar’, concluyó.