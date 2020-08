Termina dictadura porfiriana del balón en Cruz Azul: renuncia ‘Billy

+Considera que su ciclo ’ha llegado a su fin’ al frente de la cementera



+Postura, pocas horas después de que se dictó orden de aprehensión de su contra



+Está acusado de Lavado de dinero y delincuencia organizada



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Termina dictadura porfiriana del balón la Cooperativa Cruz Azul, dueña del club de futbol. Pocas horas después de la orden de aprehensión en su contra, Guillermo Billy Álvarez Cuevas renunció a la Presidencia de la cementera, luego de 32 años en el mando. Está acusado de Lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta el momento se desconoce su paradero.



En una carta que envió a través de sus abogados, filtrada la madrugada de este sábado, vía twitter, por el polémico Ciro Gómez Leyva, conductor de un noticiario en televisión, Billy Álvarez anuncia que se ha separado del cargo que ha ostentado por más de tres décadas.



’Es mi deseo informarles que, luego de aproximadamente 32 años de ocupar el cargo de Director General de nuestra Cooperativa, considero que mi ciclo al frente de esta ha llegado a su fin. En consecuencia y por este medio, renunció al cargo de Director General de ‘Cooperativa La Cruz Azul’», sostiene en la misiva.



Explica que durante el proceso de transición que suponga la entrega de su administración, acompañará a los miembros de los Consejos en el nombramiento de la persona que lo habrá de suceder.



En el mismo texto, el directivo cementero hizo pública su decisión de no seguir al mando de la Cooperativa debido los problemas legales que viene arrastrando hace casi 10 años que suaviza con el eufemismo de ’sociales’.



«Durante más de una década, se han presentado diversos conflictos sociales que han tenido como consecuencia la generación de un distanciamiento entre los socios de la Cooperativa», escribe.



En la misma carta, Álvarez agradece el apoyo que tuvieron para con la Cooperativa la mañana de este viernes algunos de los socios al crear la «Junta de Gobierno y Administración Provisional».



Sin embargo, el propio Billy desconoce dicho órgano, «puesto que –subraya– las facultades de administración de nuestra Cooperativa las otorga única y exclusivamente la Asamblea General de Socios.’



Aclara que ni en la Ley, ni en las Bases Constitutivas de la Cooperativa, existe la figura de ’Junta de Gobierno y Administración Provisional’.



Durante la semana, la Liga MX anunció que la investigación era dirigida hacia Álvarez y no involucra al club. Mientras que, este viernes, la Cooperativa anunció que el exfutbolista Jaime Ordiales era la máxima autoridad del club celeste.Hasta este momento, gente cercana al círculo de Billy Álvarez revelaron sorpresa ante la carta que circula en redes sociales. Sin confirmar o desmentir la veracidad del documento en el que aparece la firma de Álvarez, dos personas expresaron que no se imaginaban que la respuesta del ingeniero fuera de tal magnitud, ’la verdad es que es algo que no esperábamos’.



Sigue prófugo



Álvarez Cuevas es investigado por delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que un juez federal emitió una orden de arresto en su contra, sin embargo de momento se desconoce el paradero del directivo.



La investigación abrió la posibilidad de que Cruz Azul fuera desafiliado de la Liga MX, que encabeza el polémico Enrique Bonilla. Sin embargo desde la Federación Mexicana de Futbol, que preside Yon de Luisa, desestimó esta versión, pues señalan que Billy Álvarez es perseguido por su accionar en la Cooperativa, no en el club.



De Luisa, tras conocer la orden de aprehensión, puntualizó que no hay prisa por hacer un dictamen en su contra. De entrada, apela a la presunción de inocencia.



’Sin comprobaciones ni sentencias y mientras nada más sean acusaciones, para nosotros no son válidas. Porque hay un principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario’, argumentó al portal Mediotiempo.



El reglamento de la Liga Mx establece en los artículos 66 y 67 que una de las causas para desafiliar a un directivo es incurrir en actos delictivos o de dudosa procedencia. Además, estipula que para realizar una revocación de afiliación el comité ejecutivo de la FMF ordenará una investigación… la cual una vez concluida decidirá sobre el particular.



La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Guillermo Álvarez se refiere a un monto de 120 millones de pesos relacionados a siete empresas fantasmas ya listadas por parte de las autoridades, pero se tienen investigadas y detectadas muchas más corporaciones y las cifras van por arriba de los 600 millones de pesos. Otra versión señala que la cifra asciende a mil 300 millones de pesos.



Después de varias indagaciones, un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, estado de México, libró el miércoles una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa.



Así como contra Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, ex directivo de la empresa y cuñado de Billy, así como del abogado Ángel Junquera por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



En tanto, la Fiscalía General de la República solicitó el aseguramiento de 39 cuentas bancarias de Guillermo Álvarez y de sus principales colaboradores, entre ellos Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés Rojo.



En la denuncia presentada por la UIF, se solicitó que se aseguraran 20 cuentas, en ocho bancos distintos, a nombre de Guillermo Álvarez, así como tres contratos financieros de Alfredo Álvarez y otros 16 de Garcés Rojo.



La excesiva cantidad de aperturas bancarias a nombre de una sola persona física, y los constantes movimientos entre ellas, fue uno de los primeros indicios que despertaron las sospechas de las autoridades.



Quizá el equipo Cruz Azul, que tiene 23 años sin ganar título de liga, sea una suerte de Ave Fénix.