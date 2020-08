Terminar boicot por racismo, acuerdan jugadores de NBA

+ Se han convertido en una organización política, critica Donald Trump



+Suspendieron, por segunda vez, sus partidos



+Grandes Ligas aplazó siete encuentros



+ Tampoco entrenaron equipos de NFL



+ Lewis Hamilton, afrodescendiente, hexacampeón de Fórmula 1, negó que boicoteará el Gran Premio de Bélgica, este domingo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Jugadores de la NBA acordaron terminar su boicot de los playoffs en protesta contra el racismo y reanudar los juegos este viernes o sábado, aunque por segundo día consecutivo las Grandes Ligas aplazó cuatro partidos y varios equipos de la NFL no entrenaron ayer para unirse al movimiento ante la brutalidad policial contra el afroestadunidense Jacob Blake en Wisconsin.



Incluso, Lewis Hamilton, afrodescendiente, hexacampeón de Fórmula 1, rechazó que boicoteará el Gran Premio de Bélgica, que se correrá este domingo.



El presidente Donald Trump criticó que el deporte ráfaga profesional –con el beisbol y futbol americano los tres más populares– de su país se ha convertido en una organización política.



Incluso, no se olvida que en septiembre de 2017, llamó «hijos de puta» a jugadores de la NFL que se sumaron a Colin Kaepernick. ex marical de campo de los 49 de San Francisco, cuando, en los partidos oficiales, se hincaban durante el himno nacional.



A la espera de concretar la fecha de regreso, la NBA suspendió por segunda jornada consecutiva los tres partidos que debían disputarse ayer en la burbuja: Utah Jazz-Denver Nuggets (Serie 3-2) y Los Ángeles Clippers-Dallas Mavericks (3-2), por la primera ronda de playoffs, así como Toronto Raptors-Boston Celtics en su primer duelo por las semifinales de la Conferencia Este.



En una reunión en Disney World la mañana del jueves, los jugadores habían acordado levantar el boicot que impusieron un día antes en protesta por el caso de Jacob Blake.



Frustrados por el escaso impacto que perciben de sus reivindicaciones diarias en la instalación de Florida, los basquetbolistas aspiran a que los multimillonarios dueños de las franquicias utilicen su influencia para presionar en busca de cambios legislativos y en los sistemas de justicia y policiales.



La rabia y frustración se han expandido desde el lunes en la sede de la NBA por el ataque contra Jacob Blake, quien fue baleado por la espalda por dos policías blancos del estado de Wisconsin cuando entraba a su camioneta ante la mirada de sus tres hijos.



Los Milwaukee Bucks fueron los primeros en negarse a jugar el miércoles su quinto partido de primera ronda ante los Orlando Magic, lo que precipitó que toda la jornada se suspendiera y los jugadores evaluaran cancelar el resto de la temporada que llevó horas de discusión ese mismo día.



Los miembros de Los Ángeles Lakers de LeBron James y los Clippers de Kawhi Leonard, fueron los únicos en votar a favor de cancelar la campaña.



Sin embargo, LeBron cambió de parecer y estuvo de acuerdo de que la temporada debía continuar.



La serie de movilizaciones desataron críticas del mandatario estadounidense Donald Trump.



«No sé mucho sobre la protesta. Sé que sus índices de audiencia han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA. Se han convertido en una organización política, y eso no es bueno», sostuvo.



La liga de basquetbol femenina (WNBA) canceló toda su programación y las jugadoras salieron a la pista con camisetas que llevaban dibujados siete disparos de bala, el mismo número de tiros que recibió en su espalda Jacob Blake, quien está gravemente herido.



La liga de hockey sobre hielo norteamericana suspendió sus juegos de playoffs en las ciudades canadienses de Edmonton y Ontario.



El boicot siguió con otra jornada de partidos aplazados en las Grandes Ligas entre Atléticos de Oakland- Rangers de Texas, Filis de Filadelfia-Nacionales de Washington, Mellizos de Minnesota-Tigres de Detroit, Medias Rojas de Boston y Azulejos de Toronto.



Los equipos de la Liga Nacional de Futbol Americano, Green Bay, Indianapolis, Jets, Chicago, Arizona, Denver, Tennessee y Washington cancelaron sus entrenamientos a dos semanas del inicio de la temporada.



El torneo de tenis en Cincinnati, en el que compite el serbio Novak Djokovic, decretó una jornada de pausa como apoyo al movimiento por la igualdad racial, lo que llevó aceptar a la japonesa Naomi Osaka jugar hoy las semifinales contra la belga Elise Martins



Hamilton dice: no



El británico Lewis Hamilton, hexacampeón de Fórmula 1, dijo que no boicoteará el Gran Premio de Bélgica, el domingo, después de que una ola de protestas por parte de deportistas profesionales parando actividades en Estados Unidos por el caso de Jacob Blake, el afroestadunidense que fue baleado por la policía en Wisconsin.



’Primero, pienso que es increíble lo que muchos están haciendo en Estados Unidos en sus deportes. Mucha gente está respaldando a los deportistas, como organizadores y comentaristas, y realmente presionando por los cambios’, elogió.



Sin embargo, ’no sé realmente si hacerlo aquí en particular tendría algún efecto, aclaró Hamilton, el primer y único piloto afrodescendiente de la Fórmula 1, quien se ha manifestado contra el racismo durante la temporada.



Se ha pronunciado en semanas recientes tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. El británico y otros pilotos se han arrodillado en todas las carreras en lo que va de la campaña en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter.



Ha lucido además camisetas con la leyenda Acabemos con el Racismo, alzando el puño derecho en el podio y criticando a otros equipos de F1 por mantener silencio sobre el racismo.



’No he hablado con nadie sobre boicots, pero estoy muy orgulloso de muchos y estoy unificado con ellos, tratando de hacer lo que puedo aquí’, dijo Hamilton.



’Realmente no sé cómo nosotros no haciendo la carrera aquí vaya a ayudar. Voy a tratar de hablar con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer para generar más consciencia’, expresó.



Mercedes cambió sus tradicionales coches plateados a todo negro en solidaridad con Hamilton, y para continuar presionando por la lucha contra el racismo.



Rumbo a la carrera en uno de los circuitos más icónicos de la F1, Hamilton aventaja por 37 puntos a su escolta Max Verstappen de Red Bull. El británico ha ganado cuatro de las primeras seis carreras de una temporada reconfigurada por la pandemia de coronavirus.



La Fórmula 1 se reencuentra este fin de semana con Spa-Francorchamps, escenario verde del Gran Premio de Bélgica, séptima cita –a puerta cerrada– de la temporada que estará dedicada al piloto francés Anthoine Hubert, víctima de un choque mortal a los 23 años en este circuito el año pasado, en la carrera de la categoría Fórmula 2.



Para conmemorar el drama del 31 de agosto de 2019, varias figuras del paddock depositaron flores en el lugar del accidente este jueves. Los monoplazas y los cascos de los pilotos llevarán una pegatina con la leyenda AH19 en homenaje al joven piloto y se guardarán dos minutos de silencio en su honor el sábado y el domingo