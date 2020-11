Termino el Primer Festival Virtual del Pan, Tamal y Dulce Sabor de NEZA 2020: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Comerciantes participantes en este Festival reconocieron el esfuerzo del gobierno municipal que encabeza el alcalde Juan Hugo de la Rosa por llevar a cabo este tipo de iniciativas que les ayudan a reactivar sus comercios



Con un alcance de más de un millón 500 mil de usuarios en redes sociales concluyó con gran éxito el Primer Festival Virtual del Pan, Tamal y Dulce Sabor de Neza 2020 que contó con la participación de 500 expositores de diferentes comercios dedicados a la venta o elaboración de panes, tamales, dulces y postres con la finalidad de apoyar a pequeños negocios de la localidad afectados por la actual crisis sanitaria derivada del COVID-19 y reactivar la economía municipal así lo informó el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal destacó que, de esta forma, este Festival Virtual cumplió con su objetivo principal que fue el de incentivar la economía de pequeños comerciantes de la localidad que debido a la actual crisis sanitaria han visto disminuidos sus ingresos, además de que permitió que miles de habitantes conocieran productos y comercios que no conocían en los rubros que abarcó este evento.



Precisó que en total se llevaron a cabo 17 transmisiones en vivo, de las cuales, destacaron tres programas en vivo, donde se expusieron algunos de los mejores negocios de la localidad, además de que se produjeron 30 spots promocionales, 2 cápsulas de video con los antecedentes históricos del pan y el tamal, además de pega de más de 30 mil carteles y la repartición de la misma cantidad de volantes, así como la colocación de lonas, todo esto con la finalidad de abrir un muestrario de la amplia gastronomía que existe en Nezahualcóyotl.



Diana Lucero Ordaz Gómez, quien es propietaria de la heladería Frozen Land de la colonia Benito Juárez y participante del Festival Virtual, afirmó que debido a la promoción que se le dio a su negocio, aumentaron significativamente sus ventas, donde destacó por ofrecer por temporada pan de muerto relleno de helado de cempasúchil y mandarina.



De igual forma, don Sebastián y doña Catalina de la Panadería Danys de la colonia Metropolitana tercera sección, quienes elaboran artesanalmente pan de muerto de higo y nuez, el cual ha llegado a ciudades del interior de la República, Estados Unidos, Canadá y Colombia, señalaron que gracias a la difusión que se hizo del Festival y en particular de su comercio, sus clientes se han multiplicado exponencialmente, por lo que agradecieron al presidente municipal el llevar a cabo este tipo de iniciativas pues en verdad sí ayudan.



Por su parte Alejandro Quiroz de Tamalería del Barrio de la colonia Benito Juárez aseguró que este evento virtual sí le ayudó, ya que más gente lo conoció por medio de las redes sociales y sus ventas se incrementaron al grado que tuvo que comprar una bicicleta para realizar entregas a domicilio.



El munícipe manifestó que el Primer Festival Virtual del Pan, Tamal y Dulce Sabor de Neza 2020 tuvo una gran repercusión entre la población debido a las 76 publicaciones que se llevaron a cabo en las páginas H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa y Unidos Compramos en Neza, además de que este esfuerzo permitió que mucha gente dentro y fuera de Neza conociera productos de buena calidad que se hacen en este municipio, por lo que los beneficios no sólo fueron inmediatos sino al mediano y largo plazo.



Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García, afirmó que desafortunadamente la pandemia aún no está superada, por lo que hasta nuevo aviso no se podrán llevar a cabo este tipo de eventos de forma presencial, que en años anteriores han tenido una asistencia de hasta un millón y medio de habitantes, que incluso vienen a Nezahualcóyotl desde municipios y alcaldías vecinas, sin embargo, desde el gobierno local se continuarán implementando alternativas para incentivar el consumo local y las entregas a domicilio.