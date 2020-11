‘Terrible’ Morales: ’se reafirma que era locura’ contrato entre ‘Canelo’ y DAZN

+Benéfica ruptura entre Saúl Álvarez y Golden Boy, dice



+Abre la puerta a otros talentos, opina el ex multicampeón mundial mexicano



+A Jaime Munguía, de quien es entrenador, reconoce, enseña ’la poesía del boxeo’



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Amén de que el multimillonario contrato ’era una locura», la ruptura entre Saúl Canelo Álvarez y las empresas que lo consolidaron como estrella es la oportunidad para los talentos emergentes. Erik Terrible Morales, ex multicampeón mundial, argumenta que ese cisma en la élite de la industria del boxeo será una puerta para peleadores nacionales en ascenso.



Y pone de ejemplo a la joven promesa, Jaime Munguía, representado por Golden Boy, propiedad de óscar de la Hoya, a quien Morales entrena.



Canelo rompió relaciones con Golden Boy, promotora que lo llevó al éxito mundial, y DAZN, la plataforma digital con la que firmó el contrato más lucrativo en su momento.



En una respuesta pública, la promotora de De la Hoya advirtió que, en sociedad con la empresa de contenidos digitales, mantienen el impulso a las estrellas nacientes.



’Con nuestra sólida asociación con DAZN, seguiremos mostrando el talento’, dice el comunicado en referencia a Ryan García, Jaime Munguía y Vergil Ortiz Jr., todos con talento para convertirse en la máxima estrella.



Érik es el primer peleador mexicano en conseguir campeonatos mundiales en cuatro diferentes divisiones. Fue campeón mundial del CMB y OMB en peso supergallo, CMB en peso pluma, CMB y FIB en peso superpluma y del CMB en peso superligero.



Enfrentó a 19 campeones mundiales, de los cuáles pudo vencer a 16 de ellos. Logró el estatus de leyenda debido a la trilogía de combates con el campeón en tres divisiones Marco Antonio Barrera y con el campeón en ocho divisiones Manny Pacquiao.



Terrible, entrenador de Munguía, considera que esta ruptura revela lo que se sospechaba desde la firma de aquel contrato por 365 millones de dólares y 11 combates: era insostenible.



’Se reafirma que era una locura aquel contrato entre DAZN y Canelo’, opina Morales, también del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el poder, integrante de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.



Argumenta, entrevistado por el diario La Jornada:



’Pagaron demasiado por un peleador y pues parecía increíble lograr esas cifras en cada función, y esta crisis de la pandemia –por Covid 19– demostró que era insostenible, además el producto (Álvarez) no arrojó los números esperados.’



Más que una pérdida, el Terrible considera que DAZN se deshizo de un problema millonario al permitir el final del contrato con el tapatío.



’Si la realidad hace imposible sostener un acuerdo monetario como ese –continúa Morales–, si las expectativas de rentabilidad de un boxeador no se cumplen, lo mejor para ellos fue terminar como ocurrió’.



Ahora el futuro de su alumno Munguía puede resultar prometedor. Los pasos del joven tijuanense son con cautela, pero firmes y constantes. En 2019 incluso fue el mexicano que subió al cuadrilátero en las fiestas patrias de septiembre.



’Jaime es un producto en crecimiento’, describe Morales.



’No tenía aún la popularidad para pelear en la fiesta patria mexicana. Pero su carrera va en ascenso y tras la última victoria recibió mucha atención en la prensa estadunidense’, explica.



Al margen de la oportunidad que puede representar la salida de Canelo en Golden Boy, el ex tetracampeón asegura que están concentrados en el desarrollo de Munguía como peleador.



La victoria del 30 de octubre ante Tureano Johnson fue un éxito mediático y de aprendizaje, el Terrible considera que próximamente su pupilo enfrentará a rivales del mejor nivel.



Y vaticina:



’Pronto Munguía estará en la élite, anticipa Morales. Yo sólo trato de enseñarle lo que llamo la poesía del boxeo: enamorar al público, hacer lo inesperado. Él mientras trabaja y cree en mis locuras.’