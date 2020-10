Terrorismo periodístico: Sanjuana Martínez se lanza contra Rompeviento TV

Por la tarde, Ledesma retomó el conflicto laboral en Notimex en su programa, así como las diversas ilegalidades, ataques y acoso que ha cometido la directora de la agencia de noticias del Estado contra periodistas y audiencias que no concuerdan con sus posiciones ni con la 4T.



Viernes 23 de octubre

Desde el pedestal que la 4T le ha otorgado, como directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor ha cometido diversidad de tropelías contra las y los trabajadores de la agencia del Estado, así como también contra periodistas de otros medios a los que no considera como sus aliados, sin importar el espectro político en el que se posicionen.



Esta vez, siguiendo la devota máxima de ’El que no está conmigo está en mi contra’, en la mañana de este viernes se lanzó en redes sociales contra Ernesto Ledesma, quien trabaja en Rompeviento TV. El pecado de Ledesma es evidente, darle cabida en sus programas a Adriana Urrea, la secretaría general del SutNotimex. El trasfondo del ataque de Sanjuana es que ésta le tiene un odio furibundo al sindicato, pues le arruinó el papel de la heroína que salvaría a Notimex de la corrupción; en su lugar encontró la digna lucha de las y los trabajadores de la agencia.



Hoy por la tarde, en su programa, el mismo Ledesma retomó el tema de la huelga en Notimex y cuestionó, entre otras cosas, la manera en la que se ha conducido La Jornada al abordar el conflicto, pues es evidente el papel parcial que ha jugado este medio, favoreciendo siempre a Sanjuana Martínez (que por lo demás, se sabe que es ’comadre’ de Carmen Lira, directora de La Jornada). Así como señaló las acciones de Martínez, que bajo su discurso de "combatir la corrupción" se lanzó contra las y los trabajadores sindicalizados de la agencia.



Ledesma le ha solicitado a Martínez dar respuesta a 8 puntos, sin obtener respuesta hasta la fecha:



1. Argumentos legales del despido a 10 colaboradores suyos (8 mujeres y 2 hombres), que entraron a trabajar durante su gestión.



2. Sobre PRUEBAS del acoso a las que fueron sometidas/os



3. Retención de sueldos y liquidaciones a trabajadores/as.



4. Sobre las cartas que envió a la UNAM, para impedir que Manuel Ortiz, fuera recontratado.



5. ¿Por qué la dirección de Notimex se retiró de la mesa de diálogo?



6. ¿Por qué nunca se ha sentado a dialogar con el sindicato de Notimex?



7. ¿Por qué está Notimex operando en África 15, alcaldía Coyoacán?



8. ¿Cuáles son las acusaciones que existen contra Ingrid Pamela Sánchez?



La escalada del ataque llega ahora a Rompeviento TV, sin embargo, estos se han hecho contra cualquier medio crítico y organizaciones solidarias con la huelga en Notimex. Desde el posicionamiento que tiene Martínez Montemayor, al interior del gobierno lopezobradorista, los ataques, se ha visto, vienen acompañados de un aparato desde donde se acosa a periodistas y audiencias que no comparten la visión de Sanjuana y la 4T, ejercen una especie de terrorismo, a palabras de Ledesma.



Ledesma también señaló el consejo que les han dado otros colegas: "no te metas con Sanjuana", debido al acoso del que ya han sido víctima varios de ellos.



Y es que los atropellos de Martínez Montemayor son varios: bajo su mandato, Notimex ha violado flagrantemente el derecho de la huelga que encabeza el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex); ha mantenido a la agencia operando de forma clandestina, amenazando a trabajadores para ello y en un espacio laboral inapropiado para mantener las medidas sanitarias que impidan la propagación del covid-19; también se han documentado ataques de bots, acoso y fake news, que la propia dirección de la agencia ha lanzado contra periodistas no alineados a sus posiciones, como Carmen Aristegui.



Este cúmulo de ilegalidades cometidas por Martínez, muestra que es avalada por López Obrador quien la mantiene en la dirección de la agencia para que lleve adelante esta política. El gobierno se juega así a derrotar la lucha de las y los trabajadores que mantienen la huelga, ya que un triunfo de estos tendría una gran significación para las luchas del trabajo.