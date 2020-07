De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, declaró, como testigo colaborador, ante la FGR y ha hecho ’declaraciones fuertes’ de la forma de operar de la delincuencia de cuello blanco y, en consecuencia, hay que cuidar al ex funcionario pues además de que posee información valiosa podría ser víctima de un ataque.

Después de haber arribado a nuestro país procedente de España en calidad de extraditado y a unos metros de ingresar al penal, Lozoya fue desviado hacia lujoso hospital al sufrir males del esófago y padecer anemia, por lo que, desde su cómoda habitación, procedió a ’soltar la sopa’ de cómo desviaba los recursos públicos con sus asociados.

Esto, igual que la confirmación del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, de la autenticidad de las armas y de la existencia de las pugnas entre cárteles de la droga en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, dan muestras de que hay información relevante sobre el modus operandi de la delincuencia en buena parte del territorio nacional.

Ya con datos fehacientes en la mano, seguramente ahora sí el Estado mexicano la emprenderá contra los líderes y tropa de esos temibles cárteles de la droga que siguen dejando una estela de desolación en la vida nacional y que disputan a sangre y fuego el control del mercado interno y de exportación. Veremos si la FGR procede con transparencia en el caso de Lozoya y la Sedena contra los cárteles.

TURBULENCIAS

PRI protege a opresores

De nuevo Jorge G. Castañeda arremete contra los pueblos originarios al asegurar que en el país ’se roba’ porque son parte de los usos y costumbres de nuestro país; lo increíble es que aun así el PRI proteja a los opresores del pueblo y busque una alianza con ellos para reconquistar el poder; con qué autoridad moral los priistas se presentarán ante las comunidades indígenas a pedir su voto?. Eso demuestra que sólo les interesa el poder y no servir a los que menos tienen… Ante la demanda de más de 60 diputados de Morena, PES, PT y aliados de repetir el proceso de evaluación de las cuatro quintetas de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a que hay candidatos que no reúnen los requisitos y que son hostiles a la Cuarta Transformación, el presidente de la JUCOPO de San Lázaro, Mario Delgado, dijo que serán revisadas las quintetas presentadas por el Comité Técnico y aunque las respeta; por cierto que John Ackerman y su esposa la guerrerense Eréndira Sandoval, enfrentan una fuerte andanada pues ambos se sienten con poder absoluto para disponer de recursos públicos y materiales del país con la influencia que tienen sobre Palacio Nacional…El gobernador Alejandro Murat lamentó que a consecuencia de las celebraciones y concentraciones masivas en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloan los contagios vayan al alza, por lo que a partir de este lunes se decretó un confinamiento voluntario de 10 días para mitigar los efectos de la pandemia, en tanto que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que no ve condiciones para que en octubre se puedan reiniciar actividades deportivas y escolares…Acaba de salir del coronavirus y el director general del IMSS, Zoé Robledo, se accidentó rumbo al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y tuvo que ser atendido en el IMSS de la localidad, en tanto que el conductor del vehículo que se impactó contra el suyo, murió; lamentable accidente..



