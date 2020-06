Testigo protegido político, nueva onda 4T

AHORA SÍ QUE EL PRESIDENTE LANZÓ UN JONRÓN Y SE VOLÓ LA BARDA, ’sugiere AMLO crear figura de ’TESTIGO PROTEGIDO POLÍTICO’ y explicaba que ’existen políticos acusados y encarcelados vinculados a fraudes electorales podrían dar su testimonio sin consecuencias’.



Y ponía como ejemplo: ’Que la maestra Elba Esther hablara, que ayude, para que jamás se vuelva a cometer un fraude en México’ y explicaba alentado por la idea y por las consecuencias que tendría que ’sería extraordinario’ creando y generando una nueva etapa para el país para que esos acusados e involucrados digan : ’Yo quiero hablar’, sin duda sería extraordinario dijo el Presidente y, lanzando la bola rápida, explicaba: ’Cuánto no se sabría de la imposición de Felipe Calderón,… porque él lo sabe, mientras agregaba que ’Calderón pensó ganar legitimidad declarando la guerra contra el narcotráfico’ y, ’nos dejó un fruto podrido que aún estamos padeciendo’.



Pues como idea, no creo que sea tan mala, claro que esto destaparía tantos caños y saldría tanta mierda que seguramente el escándalo o la escandalera sería impresionante. Por supuesto que quisiéramos saber cómo se gestaron las cosas en el 68 para que el presidente, el EMP, los ’suspirantes a la Presidencia’, los que participaran en la matanza lograron implementar la tragedia de Tlatelolco y pues aún existen muchos que podrían dar su versión y declarase como ’testigos protegidos políticos’ y que sus declaraciones no tengan ’consecuencias’. Ya nos imaginamos las filas de los agentes y militares y políticos involucrados en la famosa ’guerra sucia’ que podrían ponerse en las filas de los testigos políticos protegidos y ya no tener remordimientos porque sus pecados serían perdonados, solamente con sus declaraciones.



Nos imaginamos a los que participaron realmente en el operativo que generó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, llegando a dar su ’confesión’ para que con ello ya no sufrieran las ’consecuencias de sus actos’ y se conocerían a los verdaderos participantes en el ’compló’ en este asesinato. Ya nos podríamos imaginar a los que participaron en el ’error’ confundiendo al Cardenal Posadas Ocampo con El Chapo que dieran su versión y pues ya, lo que no lograron los operadores de la Iglesia para obtener su confesión a lo mejor ahora cuando se puedan proteger con el modito de testigo protegido político y no sufrir sus ’consecuencias’ darían pelos y señales de ese escandaloso crimen o bien de los que en verdad participaron en la muerte de Ruiz Massieu o en los entretelones y transas y andanzas de los fraudes del Fobaproa y de quiénes de los banqueros que, ahora ,andan muy activos al lado del Presidente, pues hay los tiene al ladito, pues sería bueno que comenzara a convencerles para que se asuman como ’testigos protegidos políticos’ y que nos hablen de sus transas y negocios que les dejó el Fobaproa y los demás negocios que hicieron y de cómo financiaron la candidatura y la campaña de Vicente Fox, pues sería bueno para conocer la historia real de lo acontecido y de cómo Zedillo, en vez de operar como lo hicieran en el PRI tradicionalmente para que no les ganaran, prefirió transar para dejar en el poder a este ’gerente de la cacacola’ manipulado por su señora. Claro que viven muchos de los que hicieron las transas para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas llegara al poder y tendrían mucho que decir y de cómo evitaron que movilizara a las masas y mayorías que ya estaban puestas para evitar el fraude y así, pues ni modo, como Margarito: ’¡lástima, será para la otra!’ y todo se cayó y siguieron las transas y las andanzas y si esto no da sus frutos, es que en la realidad los secretos de los complós son enormes y encubren a gentes muy pero muy importante y poderosa al grado de que no se aprovecharían de esta nueva figura para el borrón y cuenta nueva que permitiera a muchos involucrados salir de la clandestinidad y ya ni siquiera pagar por sus pecados, solamente confesándose, pues no ’sufrirían las consecuencias’…



Y bueno, los pecadores que existen en la transa que llevó a Felipe Calderón al poder y de los arreglos que hiciera para provocar la ’guerra contra el narcotráfico’ con todo el apoyo y fuerza de los norteamericanos que nos dejó al país en un charco de sangre con más de 300 mil asesinados, con más de 60 mil desaparecidos, con cerca de un millón de desplazados, de miles de inocentes en las prisiones, de perseguidos, de huérfanos y viudos y de las transas que se hicieron con los miles de millones de pesos usados del presupuesto para adquirir armas y equipos que dejaron grandes negocios y comisiones y claro, de cómo se operó con Fox y con muchos políticos las acciones para que se generara el fraude electoral, el segundo que se hacía en contra de AMLO y que nos deja muchas dudas, pero ahí están los operadores, los ’mapaches’, los políticos y los agentes que participaron en esos manejos, incluso se sabe de la importancia de los grupos del narcotráfico que operaron muchas coas en ese fraude además, de las aportaciones de las cuotas para el avance político de la reacción en el país y bueno, sería maravilloso que los involucrados dieran su testimonio con la seguridad, dice el Presidente. que borrón y cuenta nueva y que ya no sufrían las ’consecuencias’, es como llegar ante un curita, confesar y ser liberado de todos los pecados no importan los que sean, sólo hay que hablar y protegerse con la figura de testigo protegido político y ya, ’ni maíz palomas’ que los vuelven a molestar, claro que esto no sé, si incluye la protección de los jefes de jefes que son los que ordenaron y ordenan esos actos terribles, porque si no han hablado es por el temor que tienen de su venganza y de su acción y así pues pocos resultados se podrían tener, claro que hay muchos que se les queman las habas por desembuchar muchas cosas y esto sería bueno para que entendamos las cochinadas del poder, entandamos los niveles de las cañerías y de los chiqueros en los que se han generado muchos de los eventos políticos en el país, y bueno, pues hay el chance de que se les laven los pecados y dedicarse a ser ’testigos protegidos políticos ’ y a lo mejor hasta una feria y nuevas identidades les dan para que vivan en paz y en tranquilidad… a ver qué sucede, no es tan jalada de los pelos la propuesta del Presidente.



