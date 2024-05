Texcocanos reconocen trabajo de candidatos de Morena

Los candidatos de la coalición ’Sigamos Haciendo Historia’ en Texcoco, animados por la ciudadanía que los recibe con entusiasmo y cariño continúan recorriendo las comunidades con sus propuestas de campaña, presentando acciones encaminadas a la cultura del agua así como analizando la forma de fortalecer los mantos freáticos que nos suministran de este vital liquido no solo a Texcoco, si no a gran parte de los habitantes del Valle de México.



La candidata a la Diputación local Distrito 23, María José Pérez Domínguez aseguró que es tiempo de las mujeres, sin dejar el trabajo en equipo al mencionar a su compañero de fórmula, el candidato a la presidencia municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez.



En sus propuestas la aspirante a la legislatura local mencionó que se dará continuidad a los programas sociales y mejoras para la sociedad y la ayuda a las mujeres "porque hoy es tiempo de las mujeres".



Por su parte "el amigo del pueblo" Nazario Gutiérrez Martínez candidato a la presidencia municipal de Texcoco por la coalición "Sigamos haciendo Historia" integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), acompañado de los candidatos a regidores; Erick Galicia Ortiz, Nayeli Valles Flores, Georgina Arellano Blanco y la candidata a la Sindicatura municipal, Liliana Rivera.



Gutiérrez Martínez en su visita por comunidades de Lomas de San Esteban, Lomas de Cristo, Nativitas y San Dieguito Xochimanca agradeció; ’el ingenio de la gente, la alegría y la esperanza con la que vienen a recibirnos’, dijo Nazario Gutiérrez.



’A este pueblo no lo venimos a convencer, ustedes votan con conciencia, por qué conocen nuestro trabajo’, les dijo ’el amigo del pueblo’, al dirigirse a hombres y mujeres reunidos en torno a su candidatura.



Les dijo que: ’valoramos su ayuda, todo lo que ustedes nos brindan es por qué quieren saber que van hacer los gobernantes, por eso les digo que vamos a trabajar en seguridad pública, equipamiento, nosotros velamos por ustedes, por la familia, que la delincuencia no venga a ganarnos’, les dijo, agregando que se va a poner atención para blindarnos en nuestro Texcoco, ¡nos comprometemos y ocupamos!’, les dijo.



Reiterando el compromiso de continuidad, ’vamos a mejorar la calidad de vida, al acercar la salud a los habitantes sobre todo a las más alejadas, tenemos que subsidiar los temas de salud’, puntualizó.



Finalmente se comprometió a dar prioridad a su programa de gobierno durante tres años, vamos a seguir transformando las comunidades de Texcoco, como se ha venido haciendo desde hace más de 20 años, cuando en las comunidades no había calles, no había servicios y hoy en este tiempo ya es evidente el cambio.



Tanto Nazario Gutiérrez Martínez como María José Pérez Domínguez, de manera puntual se dirigieron a los asistentes e invitarlos a dar continuidad al proyecto de la cuarta transformación votando el próximo 2 de junio cinco de cinco por candidatos de la coalición ’Sigamos Haciendo Historia’.