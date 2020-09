Texcoco a 145 años de su reconocimiento como municipio

Texcoco, Estado de México a 31 de agosto del 2020. - Al cumplir 145 años de la creación del municipio de Texcoco, este se sigue destacando por ser punto de reunión y sinónimo de desarrollo en toda la región, con una nueva normalidad por la pandemia de Covid-19, sus ciudadanos se siguen caracterizando por no parar, por su habilidad de adaptarse a las distintas situaciones y salir adelante ante los retos que se les presentan.



La Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, reconoció a los texcocanos por su participación y empeño en salir adelante, pese a la pandemia y las distintas situaciones que se han presentado a lo largo de la historia.



Acompañada los integrantes del cuerpo edilicio, el Secretario del Ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, la Diputada Federal Karla Almazán Burgos, el Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez, así como directores de las diferentes áreas administrativas del gobierno municipal, Sandra Luz Falcón Venegas, señaló que: ’Hoy conmemoramos el 145 Aniversario de la Erección Texcoco y lo celebramos porque nos llena de orgullo que nuestro territorio sea reconocido como municipio. Hace 145 años a nuestra gente se le dio el derecho de elegir y cuidar de su propia tierra’, expresó.



Y agregó: ’hablar de Texcoco es hablar de su gente. Siempre he creído que si nuestro municipio es punto de reunión y sinónimo de desarrollo es gracias a la ciudadanía, y si lo digo es porque lo creo, y si lo creo es porque lo veo todos los días. Basta con ver a nuestro alrededor’.

La Presidenta señaló que estamos viviendo un hecho histórico: ’una pandemia y en medio de esta situación los texcocanos no se han detenido, pero tampoco se descuidaron sabiendo del riesgo que implica enfrentarse a lo desconocido, a algo que no se ha podido controlar en ninguna parte del mundo, y lo hacen para cuidar de sus familias, lo hacen para llevar un sustento a sus hogares’.



Por ello Sandra Luz Falcón reconoció el esfuerzo y la adaptación de la gente a esta nueva realidad, ’es el motor que nos ha hecho trabajar sin importar las circunstancias, porque con o sin pandemia la ciudadanía no se detiene y nosotros como Gobierno Municipal tampoco’, afirmó.



Por ello consideró que es nuestro deber como servidores públicos apoyar a la población, aprovechando para agradecer a quienes están en la primera línea de fuego: ’gracias sector salud por poner en riesgo su bienestar por sanar a los texcocanos, gracias Protección Civil por recorrer nuestras plazas, mercados y calles informando sobre las medidas sanitarias, gracias policía municipal por protegernos, gracias a la Administración Municipal por responder al llamado de la ciudadanía, porque cuando más nos necesitaban ahí estuvimos, por medio de apoyos y servicios, pero sobre todo gracias a ti que sigues respetando las medidas sanitarias y cuidas de tu familia’.



Falcón Venegas señaló que el virus COVID-19 vino a transformar la vida de todos, ’quién diría que besar o abrazar a un ser querido sería tan peligroso, quién pensaría que visitar a nuestros abuelitos sería tan complicado, quién imaginaría que en un abrir y cerrar de ojos perderíamos a un ser querido por algo que no se ve, pero que existe’, por ellos la Presidenta pidió a los presentes guardar un minuto de silencio por quienes fueron víctimas del virus, y por todos aquellos que ya no están con nosotros.



Tras el minuto de silencio Sandra Luz Falcón Venegas continuó: ’Texcoco es un municipio de héroes y guerreros, quienes vivimos aquí sabemos del valor histórico, de su belleza natural, de sus costumbres y sabores, por todo eso valoramos nuestras tierras y cuidamos de ellas, y quienes nos visitan se enamoran, y se quedan’.



Por ellos y sin importar las circunstancias, sin importar a qué nos enfrentemos sé que ’los texcocanos podemos contra lo que se nos atraviese, porque creanlo o no, hemos superado conquistas, revoluciones, sismos, tormentas y ahora una pandemia. Habrá quienes digan que nos sentimos hechos a mano, pero los texcocanos sabemos que no nos sentimos, estamos hechos a mano’, dijo con orgullo Sandra Luz Falcón Venegas.