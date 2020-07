Texcoco Chiconcuac y Atenco compartirán entre limites monitoreo de cámaras

De acuerdo a las autoridades competentes, este pacto permitirá unificación de acciones para que cada municipio intensifique la lucha contra la delincuencia. Se trata de un acuerdo de voluntad política que no requiere inversión económica, pero permite mejorar la seguridad.



Como parte de esta ’Alianza Intermunicipal de Seguridad Pública’, la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, firmó ’El Pacto Intermunicipal en Materia de Videovigilancia’, con las demarcaciones de San Salvador Atenco y Chiconcuac, para hacer más eficiente el monitoreo de las cámaras de -Seguridad- en los límites con los municipios vecinos.



Para lograr este acuerdo, la Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, sostuvo una reunión la Presidenta Municipal de Chiconcuac, Catalina Velazco Vicuña, y el Presidente de San Salvador Atento Porfirio Hugo Reyes Núñez, quienes con voluntad política firmaron ’El Pacto Intermunicipal en Materia de Videovigilancia’



Sandra Luz Falcón Venegas, junto con el Director de Seguridad Pública y Movilidad José Alfonso Valtierra Guzmán, informaron que este acuerdo permitirá a cada uno de los municipios tener acceso al monitoreo de las cámaras de vigilancia en los límites de cada municipio, haciendo más eficiente el monitoreo, sumando más cámaras para visualizar acciones que puedan atentar con la integridad física o patrimonial de los ciudadanos.



’Este es un acto de voluntad política que no tiene un costo económico para ningún municipio, pero si nos permite incrementar el monitoreo de cámaras sin invertir, solo con que podamos compartir la visualización de las cámaras de videovigilancia en las fronteras municipales’, explicó la Presidenta Municipal.



Por su parte Alfonso Valtierra Guzmán, señaló que mediante el diálogo se puso en la mesa este proyecto que no vulnera la soberanía municipal, pero si ayuda para la persecución y monitoreo de actos delictivos.



Agregó que para este proyecto, se dialogó con representantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes estuvieron de acuerdo y señalaron que este proyecto lo pueden replicar en todos los municipios del Estado de México.



Agregó que también se expuso en la Coordinación de Seguridad Metropolitana en la que participan ocho municipios de la región, así como seis alcaldías de la Ciudad de México, en donde el proyecto fue acogido con agrado, para poder establecer esos acuerdos que no tienen un costo económico, pero si ayudan para la seguridad permitiendo establecer un frente regional contra la delincuencia.



Ante ello, recalcó que este proyecto que nace en Texcoco, al igual que ’La Alianza Intermunicipal de Seguridad’, permite ofrecer un combate conjunto a la inseguridad, y debe ser replicado por el bienestar de toda la ciudadanía, y lo mejor es que no tiene un costo económico que dañe al erario municipal, si no que es solo cuestión de voluntad política entre los municipios limítrofes para trabajar en forma conjunta y coordinada a favor de la seguridad.