Texcoco entra en emergencia sanitaria

Texcoco, Méx., a 7 de diciembre.-Sandra Luz Falcón Venegas, presidenta municipal de Texcoco anuncia que Texcoco se encuentra en alto riesgo de contagio de Influensa y de Covid-19 por lo que a partir del día de hoy se declaran nuevas medidas sanitarias para este municipio y disminuir la movilidad de personas en el municipio.



Durante un encuentro con reporteros, Falcón Venegas detalló que la implementación del decálogo se debe a la saturación del 95 por ciento de los dos hospitales Covid-19 ubicados en Texcoco.



La saturación en los hospitales Guadalupe Victoria y del IMSS 197 es por la atención a pacientes de la zona oriente del Estado de México, precisó la alcaldesa municipal.



Falcón Venegas explicó que el decálogo dado a conocer es debido a que en la última semana los casos de Covid-19 han incrementado, registrándose un total de 232 fallecidos y mil 337 casos positivos.



Estos son los 10 puntos del gobierno municipal de Texcoco



Acciones a realizar ante el aumento de contagios y tratar de contener el virus SARS COV-2 dos, causante de la enfermedad COVID-19



1. Declaratoria de alto riesgo por influencia y COVID-19 enfermedades que se agudizan por la temporada invernal la máxima autoridad ejecutora es protección civil.



2. Llamado a la población a seguir las medidas sanitarias establecidas como son: uso de cubrebocas, sana distancia, quédate en casa, lavarse las manos, uso de gel antibacterial, desinfección constante de viviendas, etc.



3. Se prohíbe reuniones masivas, misas, festejos patronales, reuniones.



4. no acudir en familia a centros comerciales, mercados, tianguis, plazas, peregrinaciones, ni realizar posadas.



5. Uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público para operadores y usuarios, así como gel antibacterial para que se utilice antes, después y durante el viaje. Asimismo, se solicitará a la instancia que verifique la desinfección constante de unidades a los términos de cada servicio. Solo se permite gente en el asiento, al 50%.



6. Los centros comerciales, gimnasios, acuáticas, tianguis, mercados y comercios no esenciales, tendrán un horario de 10:00 a 17:00 horas. Los restaurantes, taquerías y centros de preparación de alimentos tendrán un horario hasta las 22 horas como máximo.



7. Bares, centros botaneros, restaurantes bares, centros cerveceros y en general permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, así como también los espacios municipales como deportivos permanecerán cerrados por este periodo, las canchas de fútbol soccer permanecerán cerradas.



8. Se instruye a las autoridades auxiliares del municipio de Texcoco a difundir observar y supervisar el cumplimiento irrestricto del presente decálogo.



9. El gobierno municipal reducirá al 50% sus labores sin descuidar sus servicios públicos de Seguridad Pública, Agua Potable, Desarrollo Urbano, Tesorería y Protección Civil.



10. A partir de ahora se establece una campaña intensiva de comunicación por medios masivos locales, así como: lonas e impresos las normas para tratar de controlar la enfermedad del COVID 19.



En caso de incumplimiento a las normas establecidas se impondrán las sanciones correspondientes.