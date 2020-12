Texcoco instala centro de atención telefónica Covid

Con el apoyo de siete médicos voluntarios, el Gobierno Municipal de Texcoco implementó el Centro de Atención Telefónica Covid, Voluntariado por Amor a Texcoco, coordinado por el área médica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco a cargo del Médico Francisco Arenas Herrera.







La Presidenta Municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, informó que el Centro de Atención Telefónica Covid, Voluntariado por Amor a Texcoco, se establece con la finalidad de brindar atención y orientación psicológica y médica vía telefónica a pacientes afectados por el virus Sars CoV 2, para que enfermos no graves, sean valorados a tiempo y que permanezcan aislados en sus casas y no tengan que acudir a los hospitales para ser atendidos



’Sabemos la difícil situación que se está viviendo con los pacientes afectados por Covid-19, la sobrecarga de trabajo en los hospitales, por eso hemos reunido a tres psicólogos y cuatro médicos, en el Centro de Atención Telefónica Covid, Voluntariado por Amor a Texcoco, para dar atención psicológica y médica gratuita a la ciudadanía’, señaló Sandra Luz Falcón.



Para que los médicos y psicólogos puedan brindar sus consultas, se les entregó un teléfono, con comunicación directa, mediante el cual valorarán a los pacientes y les orientarán sobre los pasos a seguir ante las afectaciones por covid-19.



Sandra Luz Falcón Venegas, invitó a los Presidentes de municipios vecinos para que implementen este tipo de acciones, y que cada paciente afectado por Covid-19, sea atendido en su propio municipio y no provocar sobrecarga de trabajo para los doctores.



Para consultar los teléfonos de los médicos del el Centro de Atención Telefónica Covid, Voluntariado por Amor a Texcoco, que a partir de este día inician la atención a pacientes, pueden consultar las redes oficiales del gobierno municipal: Facebook Ayuntamiento de Texcoco, Sandra Luz Falcón, www.texcocoedomex.gob.mx