Texcoco sin ningún caso de COVID-19

Texcoco, Méx., a 19 de marzo del 2020.-En el municipio de Texcoco no se han presentado casos de COVID-19, afirmó la Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, quien hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores no fundamentados, y solo consultar las vías oficiales de información.



Desde muy temprano la Dirección Médica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, realizó un recorrido por los hospitales del municipio, para sin detectar ningún caso de coronavirus.



El Director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, Carlos Hernández Mata, señaló que se reunieron con el Doctor Gabriel Saavedra, jefe del Servicio Médico del Hospital General de Zona 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien aseguró que por el momento no existen casos registrados de COVID-19 en el municipio.



Por su parte el Doctor Oscar Meza López, Director del Hospital de Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios ISSEMyM en Texcoco, descartó que en este hospital se hayan presentado casos de COVID-19.



Hernández Mata, señaló que se tiene el contacto permanente con las autoridades de salud de la zona, así como con hospitales públicos y particulares del municipio, quienes tienen la responsabilidad de reportar de manera inmediata cualquier caso que se llegara a presentar.



Ante ello, la Presidenta Municipal llamó a la ciudadanía a mantener la calma, y no dejarse llevar por rumores en redes sociales y otros medios, ’la mejor manera de prevenir contagios de COVID-19, es la higiene personal y en casa, el resguardo en sus domicilios, mantener la sana distancia’, afirmo.