Textitos de ciencia

El 20 de mayo de 1875 se llevó a cabo en Paris la firma del Tratado del Metro, en la que participaron 17 países; América Latina estuvo presente a través de Perú y Venezuela; y en 1890 México se adhirió a este tratado. Para mantener vigente este evento tan importante para la humanidad, se estableció el 20 de mayo como el Día Mundial de la Metrología. Como parte de las actividades de este aniversario, los eventos programados se efectúan a través de video conferencias, las cuales han permitido que se hagan foros más grandes.



¿Y por qué resulta tan relevante? Porque requerimos de las mediciones para una gran parte de las actividades que llevamos a cabo; por ejemplo, al comprar un kilo de tortillas, 10 litros de gasolina, el pago de la luz; y en general en todo aquello en donde queremos llevar a cabo transacciones comerciales justas.



Hay otras situaciones en las que requerimos de resultados confiables. Por ejemplo, cuando nos hacemos un análisis de sangre para saber si padecemos o no diabetes; en este caso, si el laboratorio que emite el resultado tiene control sobre la forma en la que lleva a cabo sus actividades, el médico tratante puede tomar una decisión más certera sobre nuestro estado de salud y, por ende, podemos tener el tratamiento adecuado.



Pero para poder llegar a ese resultado confiable requerimos de un equipo que pueda medir adecuadamente lo que necesitamos, de una forma en cómo vamos a medir y de una persona que sepa hacerlo. Porque no basta saber que el metro es la unidad de medida y que un flexómetro mide distancia; con ello no podamos medir la distancia que hay entre la tierra y la luna, por ejemplo.



Derivado de esto, es que hay grupos de trabajo que se encargan de investigar nuevos métodos de medición, desarrollar nuevos equipos e incluso de la definición de los patrones. A esta parte se le conoce como metrología científica.



Por otro lado, está la metrología industrial, la cual establece los requisitos que deben cumplir los instrumentos comerciales para que las mediciones se hagan correctamente.



Finalmente, el tercer ámbito de la metrología es el legal, el cual crea los lineamientos que se aplican para las transacciones comerciales, los temas de salud, seguridad y cuidado del medio ambiente.



Esta clasificación es solo con la finalidad de tener un orden sobre lo que se desarrolla al respecto, puesto que en realidad se alimentan entre sí; por ejemplo, ahora que enfrentamos la pandemia por Covid-19, necesitamos que las pruebas que se hacen para saber si una persona está infectada o no por el virus sea específica y que el resultado se emita en el menor tiempo posible. Aquí interviene la parte científica para el desarrollo, la industrial para crear las pruebas en las cantidades que se requieren y la legal para que el criterio de aceptación y la comercialización estén regulados.



Así, a 145 años de ese acuerdo internacional, seguimos viendo la importancia que tienen las mediciones sobre nuestra vida. ¡Felicidades a las metrólogas y los metrólogos y a todas las personas involucradas en estos procesos!