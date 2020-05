Textos y claves…

El debate estéril generado por la aplicación del programa Hoy no circula en Acapulco, alimenta la arraigada percepción de que mientras el mundo se civiliza en la naciente era tecnológica y evoluciona en la adecuación de normas de entendimiento social, aquí el municipio parece ubicarse en una burbuja que lo aísla de todo crecimiento.



Por lo pronto, el escenario de confrontación entre quienes defienden la medida y sus opositores, revela la realidad de que aquí el interés colectivo queda relegado ante la defensa de intereses políticos y protagónicos.



En el fondo, ni los regidores, ni las voces de organizaciones civiles, mucho menos los personajes partidistas, han tenido la mínima atención de inducir la oportunidad de reencauzamiento del modelo de convivencia social que significa la pandemia del Covid-19.



Lo grave del asunto es que entre quienes ahora lanzan toda la caballería contra un tema tan simple derivado de una medida temporal, aparecen los mismos que aquí se pasan la luz roja del semáforo, circulan a exceso de velocidad, tiran la basura en la calle, se estacionan en doble fila, colocan objetos para apartar lugar sobre el arroyo de la calle e instalan un puesto sobre vía pública, pero cuando cruzan la línea fronteriza con Estados Unidos automáticamente se convierten en ciudadanos ejemplares y dejan de incurrir en prácticas nocivas al convivio ciudadano.

De hecho, el sector que reclama con mayor fuerza contra la disposición de restringir el tráfico vehicular ante la pandemia, es el grupo que mayor desorden y anarquía imponen en cuanto al respecto al marco reglamentario local; los concesionarios del transporte público. Taxis amarillos, azules, urvans, camioneros urbanos y de rutas alimentadoras acostumbrados a trasladar pasajeros como si llevaran animales.



Por lo tanto, el Hoy no circula no es una medida coercitiva de los derechos humanos ni rompe el marco reglamentario municipal. Su aplicación corresponde a un escenario de emergencia ante la negativa de miles de ciudadanos a respetar las reglas de contingencia necesarias para aminorar los efectos de la pandemia.



La responsabilidad primaria de toda autoridad civil es garantizar la menor vulnerabilidad de la población ante amenazas de cualquier tipo. Acapulco requiere, por lo menos durante las siguientes dos semanas, de un marco de obligaciones ciudadanas inéditas y emergentes. Se trata de un asunto de sobrevivencia integral de toda la población.

Y es que aún con los datos reales, prevalece la necedad de quienes persisten en exponerse ellos mismos y exponer con su comportamiento a cientos de personas que por efectos de la interrelación social diaria, tienen contacto directo o indirecto con sus conciudadanos.



Después de todo, cuando venga el final de la emergencia sanitaria habrá tiempo suficiente para discutir la cancelación o continuidad bajo ciertas adecuaciones del Hoy no circula, como, por ejemplo, mantenerlo vigente para el transporte público inundado de concesiones entregadas bajo una oleada de corrupción de ex gobernadores y funcionarios del ramo.



De ahí que antes de cuestionar la legalidad del Hoy no circula en Acapulco, la Síndica de Gobernación y Policía, Leticia Ortiz, primero debe despejar la versión que la colocó bajo la lupa de la Armada Marina de México, en el sentido de que comprometió desde su cargo entregar el control de la Secretaría de Seguridad Pública municipal a un grupo delincuencial local ligado al duopolio criminal de Los Viagras y la Familia Michoacana.



Más allá de la aguda declaracionitis, la ley estatal de Salud permite tomar medidas restrictivas emergentes. El problema es que las leyes, por encima de todo, requieren una interpretación armónica y no de confrontación inmediata.



Además, no existe en la ley Orgánica del Municipio Libre una norma que obligue a pasar el tema por el cabildo, cuando se trata de cumplir una ley estatal en una situación de emergencia. Ni está contemplado como una de las facultades exclusivas del cabildo

En el fondo, si el reglamento de Tránsito municipal no contempla el Hoy no circula, la ley de Salud permite tomar medidas excepcionales en casos excepcionales, lo que trae a cuenta el hecho de que si el ayuntamiento no hubiera decretado el cierre de restaurantes, bares, cantinas, cines, playas y otros puntos de concurrencia, los acapulqueños seguirían acudiendo en masa a esos lugares, como si no pasara nada.

En Iztapalapa, demarcación similar a Acapulco en materia de desorden urbano y contrastes sociales, gran parte de la población ignoró desde el inicio la convocatoria a mantener una sana distancia y quedarse en casa. Hoy, las consecuencias de esa apatía social se refleja en cifras atemorizantes; Iztapalapa es la zona con mayor riesgo de contagio y letalidad en Ciudad de México con 850 casos de Covid-19 confirmados, cincuenta fallecidos y la saturación de unidades médicas con capacidad para atender a los infectados por el virus.



Cuando el gobierno municipal de Acapulco anunció el próximo sitio de establecimientos y lugares de concentración masiva, las redes sociales y otros espacios de opinión fueron insuficientes para linchar mediáticamente a la alcaldesa Adela Román Ocampo, por lo que la medida debió de prorrogarse unos días, no como concesión a los opositores sistemáticos de la presidente dedicados a avivar el fuego contra el ayuntamiento de corte morenista, sino para abrir los espacios de climatización que requiere la adaptación a cualquier reorientación de políticas reglamentarias.



Pero el tiempo otorgó la razón a la alcaldesa. Tres días después de la determinación informada por Adela Román, los gobiernos de las principales ciudades del país, entre ellas Ciudad de México, iniciaron las mismas restricciones anunciadas en Acapulco, como parte de la estrategia para desactivar la convivencia ciudadana.



Al final de cuentas, no se trata de un asunto de imposición política o corte legaloide; más bien, el Hoy no circula corresponde al enfoque de cultura y respeto que deben prevalecer, por encima de cualquier precepto, en una sociedad.