Tezoyuca participa con éxito en el segundo simulacro nacional 2025

Tezoyuca, Estado de México.-La mañana de este viernes, el municipio de Tezoyuca participó en el Segundo Simulacro Nacional 2025, ejercicio en el que participaron instituciones gubernamentales, educativas y ciudadanía en general con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de reacción ante emergencias.



El escenario hipotético planteado fue un sismo de magnitud 8.1, con una profundidad de 15 km y epicentro en la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán (18°11’24" N, 102°31’24" W).



Durante el simulacro, el puesto de mando del Sistema de Comando de Incidentes de Protección Civil y Bomberos de Tezoyuca coordinó acciones de rescate, destacando la atención a dos personas lesionadas tras el colapso de una barda.



Las víctimas presentaron heridas punzocortantes, hemorragias y lesiones craneales, por lo que se realizó la inmovilización, empaquetamiento, manejo de vía intravenosa y su traslado al hospital para atención especializada.

La fuerza operativa desplegada fue de:



• Bomberos: 12

• Paramédicos: 6

• Administrativos: 2

• Unidades de emergencia: 3

• Seguridad Pública: 6 elementos y 2 unidades

• Unidad táctica: 4 elementos

• Policía Estatal

• Área de Gobierno municipal

• Área de Gobierno regional

Inmuebles participantes



Se registró la participación de 16 escuelas del municipio, entre ellas: Primaria Niños Héroes, Colegio Hispanoamericano, Colegio Irlandés, E.S.T.I.C. 045, Telesecundaria Lic. Benito Juárez, Preparatoria Oficial No. 14, entre otras.



Asimismo, se sumaron instalaciones públicas y de salud, como el DIF Municipal, IMSS 85, CEAPS Barrio de Santiago, Centro de Salud Rural Tequisistlán, Palacio Municipal, Unidad Deportiva Buenos Aires, Casas de Día del Adulto Mayor, Centros de Servicios, Bibliotecas Digitales y Comunitarias, así como el Centro de Mando.



En total, el simulacro contó con la participación de 7,018 personas, equivalente al 20% de la población del municipio.



El Gobierno Municipal de Tezoyuca agradeció la participación de todas las instituciones y la ciudadanía, reiterando que estas acciones son fundamentales para salvaguardar la integridad de la población.