Tezoyuca refuerza la infraestructura educativa con la entrega de aulas y mobiliario escolar

Tezoyuca, Estado de México.- La tarde de este martes, se llevó a cabo la entrega de dos aulas y mobiliario escolar en las escuelas primarias ’Tierra y Libertad’ y ’Siervo de la Nación’, ambas ubicadas en la comunidad de Ejidos de Tequisistlán.



El evento fue encabezado por el Presidente Municipal C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, quien estuvo acompañado por el Mtro. Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación del Estado de México; el Lic. Hernando Peniche Montfort, Director del IMIFE; y el Mtro. Guillermo Calderón, Coordinador Jurídico del Estado de México, además de autoridades escolares, padres de familia y alumnos beneficiados.



Las nuevas aulas beneficiarán a aproximadamente 400 estudiantes de las escuelas Mónica Patrelini y Tierra y Libertad, fortaleciendo así los espacios de enseñanza en la comunidad.



Asimismo, el mobiliario entregado en la primaria Siervo de la Nación será distribuido en 12 escuelas del municipio, desde nivel primaria hasta secundaria, incluyendo escritorios, mesas, sillas secretariales y mobiliario estudiantil, con el propósito de mejorar las condiciones de aprendizaje y trabajo tanto para alumnos como para docentes.



Durante su mensaje, el Presidente Municipal Edgar Uriel Morales Ávila destacó la importancia de seguir invirtiendo en la educación de los jóvenes, al afirmar que ’aquí se encuentra el futuro de nuestro municipio y de nuestro Estado de México’.



Por su parte, el Secretario de Educación, Mtro. Miguel Ángel Hernández Espejel, reconoció el trabajo conjunto que se realiza en beneficio de la educación, resaltando el compromiso del Gobierno del Estado bajo la dirección de la Gobernadora, quien promueve el lema ’menos escritorio, más territorio’, reflejando su interés en conocer de cerca las necesidades y buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.



Con acciones como estas, el Gobierno Municipal de Tezoyuca reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del municipio, impulsando espacios dignos para su desarrollo académico y personal.

