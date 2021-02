The Legend of Zelda Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch para celebrar el 35 aniversario de la saga

La saga the The Legend of Zelda celebrará su 35 aniversario de en cuestión de días, pero los fans ya tienen motivos para festejar por todo lo alto: The Legend of Zelda Skyward Sword llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de julio.



Una entrega muy excepcional dentro de obras maestras, ya que no solo inicia la cronología oficial de la saga -al menos, hasta la fecha- sino que su debut en Wii supuso la celebración del 25 aniversario de Zelda.



Un reencuentro con un juego esencial y, a la vez, un modo muy especial de conmemorar el décimo aniversario de su lanzamiento.



Entre las novedades de esta versión nos encontramos con un tratamiento muy similar al del relanzamiento de Xenoblade Chronicles en Switch: unos controles actualizados y más precisos y, como indica su nombre, un aspecto renovado. El cual ya puedes ver en su tráiler de presentación.





Y ojo, pese a que estará adaptado a jugarse con controles adicionales, los usuarios de Switch lite (y todas las consolas Switch) tendrán la oportunidad de estrenar unos Joy Con temáticos.



Joy Con Zelda1

El sistema de control de Skyward Sword es uno de los puntos clave de la experiencia, pero no consiguió calar de manera unánime entre los fans de la saga. Esta nueva oportunidad de redescubrir el juego a través de los Joy Cons o el sistema de control tradicional supondrá un reclamo extra para un clásico que no debe ser olvidado.



Zelda Skyward11

Es una lástima que nos hayamos quedado -de momento- sin novedades en torno a la secuela de The legend of Zelda: Breath of the Wild, pero no nos quedaremos sin repartir espadazos en Nintendo Swith durante el aniversario de la saga. ¿La única novedad por parte de los reinos de Hyrule prevista para 2021? Nos atrevemos a dudarlo.