The New York Times publica portada con 1,000 obituarios de fallecidos por Covid-19

En lugar de los artículos, fotografías o gráficos que aparecen de forma regular en la portada de The New York Times, este domingo hay solo una lista: un largo y solemne listado de 1,000 personas que perdieron la vida debido a la pandemia de coronavirus Covid-19, explica un artículo digital del diario sobre el desarrollo de la portada.



Esta semana Estados Unidos se aproxima a llegar a los 100,000 defunciones. Este domingo se reportan 97,424 muertes y 1,632,721 casos confirmados lo que lo convierte en el país con más casos a nivel mundial, de acuerdo con la información publicada este domingo por el porta de la Universidad Johns Hopkins.



Simone Landon, editora asistente del departamento gráfico quería representar el número de una forma que expresara tanto la vastedad como la variedad de las vidas perdidas, señala el NYT.



’Pusimos 1,000 nombres en la portada que representan el 1% de todos los que han muerto’, señaló en su cuenta de Twitter. Explicó que en la edición digital se enfatizan de manera interactiva sus historias, con la esperanza de que los lectores ’pasen un poco de tiempo con cada uno de ellos’.



El homenaje permite conocer vidas como la de un hombre en Washington que ’le gustaba el tocino y papitas fritas crocantes’. Una mujer en Nueva York que era ’coleccionista de diccionarios y amantes de las palabras’ o la de un hombre en Illinois que fue descrito como ’infinitamente curioso, nunca realmente terminado’, describe Landon en su Twitter.



’Colocar 100,000 puntos o figuras de palitos en una página ’en realidad no dice mucho acerca de quiénes eran esas personas, de las vidas que vivieron, de lo que todo esto significa para nosotros como país’, dijo Landon.



Así que se le ocurrió la idea de compilar obituarios y esquelas de víctimas de Covid-19 publicadas en periódicos grandes y pequeños de Estados Unidos, y seleccionar fragmentos vívidos de ellos, señala el artículo del NYT.



El diseño remite al de los periódicos centenarios, en los que Bodkin tiene mucho interés. Después de que el Times empezó a publicarse en 1851, por muchos años no hubo titulares en el sentido moderno.



