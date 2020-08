Nunca el turismo en México había estado en niveles tan bajos como

ahora, con Miguel Torruco (Thor-ruco) al frente.



Nivel bajo por la inadecuada planeación, por la violencia a nivel

nacional y, por la pandemia mundial.



Bajo nivel por el descuido institucional en materia de promoción (a

finales de julio, manos invisibles dejaron fuera de servicio la página

oficial Visit México; el jueves de la semana anterior, proveedores de

Sectur tradujeron pesimamente al inglés y francés, los nombres de

importantes destinos turísticos: Guerrero/ Warrior; Torreón/ Turret….



La campaña "Mom, I’m in Acapulco" (Mamá, estoy en Acapulco), ordenada

por los gobiernos federal y del Estado de Guerrero, fue motivo de

innumerables críticas, destacadamente del gobernador Héctor Astudillo,

quien la calificó como imprudente, insensible e inoportuna.



La secretaría de Turismo (SECTUR) se ganó el mote de SEXTUR tras

ofrecer a los jóvenes extranjeros ’experiencias fuera de serie’,

’actividades trendy’ y lugares ’sin tanta formalidad’.



En pocas palabras, una vida ’sin reglas’.



¿Que México pierde millones de dólares del turismo extranjero?



¿Que se perdieron miles de empleos formales e informales?



¿Que la Semana Santa de 2020, igual, se perdió?



El turismo, las remesas y el petróleo son pilares de la economía mexicana.



En el gobierno anterior viajaron a los destinos de sol y playa

(Cancún, Cozumel, la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y

Ensenada) 32.1 millones de turistas internacionales.



De acuerdo con expertos y por miedo a la pandemia, los paseantes

mexicanos de hoy cambiarán los destinos de playa por lugares cercanos

(pueblos mágicos, turismo médico, naturaleza, pesca, contemplación).



Tengo entendido que la Conferencia Nacional de Gobernadores,

diputados, senadores y empresarios firmaron una Alianza para impulsar

el turismo de playa, de aventura, de naturaleza y el ecoturismo.



El ’puente de la solidaridad turística’ (del 12 al 16 de septiembre)

podría ser la primera gran prueba para reactivar esa actividad, claro,

si el Covid lo permite.



Dicen los que saben que el turismo en México retomará su paso en 2024,

si no es que hasta el 2030.



Lo que el secretario Thor-ruco no sabe es que Acapulco no es sinónimo

de ’furry fans’.



La ciudad y puerto son playas y montañas (La Quebrada, Caleta y

Caletilla, el Fuerte de San Diego, Barra Vieja, Pie de la Cuesta,

Puerto Marqués, la Zona Dorada y la vida nocturna en general)



Tampoco sabe el señor secretario que el sargazo, que periódicamente

llega al caribe mexicano, inundó prácticamente las playas de arena

blanca y aguas color turquesa, atractivo principal de Cancún y la

Riviera Maya.



