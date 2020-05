Tianguis de los Lunes seguirá suspendido por tiempo indefinido, en Texcoco

Texcoco, Méx., a 17 de mayo del 2020.- Por no haber las condiciones sanitarias, la noche de este domingo el gobierno municipal de Texcoco dio a conocer que la instalación del tradicional tianguis de los lunes seguirá suspendido hasta nuevo aviso.



Este tradicional tianguis, que desde hace algunos años se ha venido instalando todos los lunes sobre la avenida de las torres en este municipio y que alberga más de 500 puestos semifijos, después de llegar a un acuerdo entre los dirigentes y las autoridades locales, fue suspendido por la contingencia sanitaria, con el objetivo de evitar contagios de Covid-19.



Originalmente se había convenido que el tianguis se suspendería los días 13 y 20 de abril y reanudarían sus labores el 27 de abril, sin embargo, esto no sucedió porque el valle de México empezó a registrar un gran índice de contagios de coronavirus, por lo que las autoridades ampliaron la fecha y se esperaba que este lunes 18 de mayo iniciaran a trabajar puestos con productos esenciales.



De manera sorpresiva la noche de este domingo 17 de mayo, el ayuntamiento de Texcoco, dio a conocer que por instrucciones del Gobierno Federal y por no haber aun las condiciones sanitarias, este tianguis quedará suspendido por tiempo indefinido.



Para evitar que los comerciantes violen esta disposición, patrullas de la policía municipal y algunas de la Guardia Nacional, han cerrado el acceso a este lugar.



Hay que destacar que ningún municipio del estado de México, está dentro de los municipios de la esperanza.