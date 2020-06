Tianguis en Neza sólo productos perecederos y de lunes a viernes

Ciudad Nezahualcóyotl.- Al encontrarse todavía el semáforo de contagio en color Rojo en el ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, autoridades municipales, han acordado en torno a los tianguis, que sólo podrán instalarse los que encuentran de Lunes a viernes y solamente con rubros muy definidos en este caso sólo los productos no perecederos como verduras, frutas de y comida para llevar e ahí en fuera, no se podrán instalar otros giros.

La tesorería municipal confirmó que de no acatar las medidas ante esta contingencia que vive ciudad Nezahualcóyotl, los infractores se harán acreedores a multas y sanciones. A pesar del esfuerzo de autoridades por reducir el número de infectados en Ciudad Neza, ha tratado de intensificar sus campañas si éxito alguno.

Inclusive, muchos comerciantes sobre todo de comida, puestos de Tacos Tortas Carnitas y Jugos entre otros, en contubernio con la misma tesorería, son reubicados en entrecalles para que puedan seguir vendiendo su comida, a pesar de las restricciones que el mismo ayuntamiento pone. Esto genera que solo sea una pantalla en la que el mismo ayuntamiento se hace tonto pues quien no les da no les dejan pone ni instalarse ya contrario son remitidos con sus puestos a la tesorería para pagar una multa mientras lo que se reportan, si se les permite vender. Esta práctica no permitirá que se acabe con la corrupción por un lado pero… más grave es que no permitirá terminar con los contagios en ciudad Nezahualcóyotl.