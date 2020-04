Tianguis vacíos incertidumbre por Covid -19 en Ciudad Nezahualcóyotl

Cd. Nezahualcóyotl Méx. - Ante las medidas que ha solicitado el Gobierno Federal a la ciudadanía para evitar se expanda el Covid-19 en nuestro país, el comercio es uno de los sectores más afectados con estas medidas ya que la gente al no salir de sus casas no genera venta.

Por lo que preocupa a los tianguistas y comerciantes de Neza, esta situación ya que aseguran sus ventas han bajado hasta un 70%.

En un recorrido realizado por los tianguis pudimos apreciarla misma fotografía, tianguis vacíos, puestos de comida vacíos y donde antes no podías ni caminar entre la gente hoy hasta puedes correr entre los pasillos o detenerte con toda confianza a ver los productos.

Muchos comerciantes van al día por lo que comentaron que no pueden darse el lujo de permanecer en sus casas como lo solicita el gobierno federal., ellos están conscientes que en un momento dado podrían enfermar de Covid-19 pero no hay forma de que permanezcan en casa por el momento de lo contrario ellos se preguntan qué Comeríamos?



Finalmente ellos están conscientes que de entrar la fase 3 no podrían salir a vender por lo que comentaron a este medio de comunicación que mientras haya la oportunidad, ellos saldrán a vender sus productos y servicios y los comercios de necesidad seguirán brindando servicio y atención en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl.