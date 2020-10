Tiembla Calderón: llegó jefe de la DEA con pruebas sobre García Luna

A Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, se le acumulan las malas noticias, que lo tienen cada vez más cerca de una larga sentencia judicial.



El jueves 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, en su conferencia mañanera, que el director de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Timothy J. Shea, había pisado territorio nacional para sostener una reunión con el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, e intercambiar información sobre el combate al narcotráfico.



’Ha sido respetuoso, no hay injerencismo y no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes operen en México’, dijo el presidente mexicano. ’Está bien pintada la raya, porque no queremos que se repita lo que sucedió con el gobierno del expresidente Felipe Calderón’.



La alusión presidencial al exmandatario panista tenía que ver con algo que no dijo desde Palacio Nacional, pero que abiertamente se comenta en los pasillos de la Fiscalía General de la República: una de las prioridades en la visita del alto funcionario estadounidense era mostrar a Alejandro Gertz Manero las evidencias que tiene el gobierno vecino contra Genaro García Luna, como una cortesía entre ambos países.

García Luna, interceptado hace años



Esa deferencia estaba acompañado de cientos de pruebas que, en las próximas semanas, hundirían a Genaro García Luna en una probable cadena perpetua en Estados Unidos: un expediente de más de 190 mil páginas que se ha engrosado, en buena parte, por las transcripciones de, al menos, 30 llamadas telefónicas intervenidas al “superpolicía” de Felipe Calderón, en las que discute los apoyos al Cártel de Sinaloa y más mil 500 “comunicaciones interceptadas”.



Se trata de llamadas hechas desde teléfonos que hace años que la DEA intervino en suelo mexicano y que trazan líneas claras entre Genaro García Luna y Joaquín “el Chapo” Guzmán e hijos, así como Ismael “el Mayo” Zambada y Arturo Beltrán Leyva, quien fuera aliado –y después enemigo– del también llamado Cártel del Pacífico.



En una de esas llamadas, narran desde la Fiscalía General de la República, se escucha claramente la voz de Genaro García Luna asegurando el paso libre de un envío de cocaína a través de la frontera con Nogales, Sonora, y exigiendo a cambio un decomiso en otra ciudad –sin especificar– para mostrarlo ante los medios de comunicación y fingir que hay un combate frontal del gobierno calderonista contra Joaquín “el Chapo” Guzmán.



En otra llamada se escucha a Genaro García Luna dictar órdenes para el depósito de miles de dólares en una cuenta bancaria en un paraíso fiscal de Europa, donde habría recibido las gratificaciones que pagaba el Cártel de Sinaloa por atacar a sus enemigos en las ciudades fronterizas de Nuevo León y Tamaulipas.



La narcoestructura sigue enquistada



Pero la cortesía de mostrar evidencias también vino acompañada de una advertencia: el director de la DEA entregó al gobierno mexicano una lista con nombres de exfuncionarios públicos de alto nivel que se habrían coludido con Genaro García Luna a cambio de millones de pesos en sobornos y que pronto serán llamados a cuentas por la justicia estadounidense.



Para evitar que la información cayera en las manos equivocadas, o que algún funcionario mexicano de mediano nivel alertara a los implicados, Timothy J. Shea hizo el viaje personalmente, pues algunos de los que aparecen en la “lista negra” aún colaboran con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación o colocaron en puestos claves a sus incondicionales.



Algunos nombres de esa lista ya son ampliamente conocidos, como el de Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal y mano derecha de Genaro García Luna, quien ya cuenta con una orden de aprehensión, y otros no tanto, como una exsecretaria de Seguridad Pública en el Estado de México y un exalto mando del Estado Mayor Presidencial.



“Fue un gesto cordial de parte del gobierno de Estados Unidos: comparten información porque están interesados en desmantelar toda la estructura criminal de Genaro García Luna y esa estructura aún sigue incrustada. Están en puestos medianos, nadie les pone atención, pero son claves para taponear la justicia.



“Te pongo un ejemplo: la información que trajo el director de la DEA apunta a que urge hacer una limpia en los mandos regionales donde se ejecutan los mandatos judiciales, ¿cuáles son esos? Los que emiten órdenes de presentación y reaprehensión. Ahí siguen esos funcionarios corruptos y dificultan los arrestos contra los criminales de más alto nivel”, comenta la fuente.



Se busca jurado para condenar a Genaro



Junto con la carpeta de evidencias, Timothy J. Shea también trajo una fecha roja para Genaro García Luna: el próximo 7 de octubre habrá una nueva cita en la corte estadounidense que lleva el caso para presentar otra pila de evidencias contra el exfuncionario mexicano.



Además de las llamadas interceptadas –que son las evidencias más fuertes de la DEA– en cuatro días se anunciarían nuevos estados financieros de cuentas bancarias ocultas de Genaro García Luna, videos incriminatorios, órdenes de cateo y documentos que el propio gobierno mexicano facilitó al equipo de Timothy J. Shea para el enjuiciamiento del “arquitecto de la guerra contra el narco”.



La evidencia luce tan contundente que, tras la visita del director de la DEA en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió la tarde del 2 de octubre una comunicación al juez Brian M. Corgan –encargado de enjuiciar a Genaro García Luna y quien sentenció a cadena perpetua a Joaquín “el Chapo” Guzmán– en la que presume la confianza que tiene en su trabajo.



En esa comunicación, el Departamento de Justicia anticipa que el juicio durará apenas de dos a tres meses y asegura que ya está en busca de un jurado anónimo e imparcial.



La visita de Timothy J. Shea le deja a Genaro García Luna dos tipos de noticias: la mala es que la DEA ya le mostró las cartas de su baraja a México; la peor es que tienen una mano ganadora e imposible de superar.EMEEQUIS