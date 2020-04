Tiembla Narro: investiga UIF desvíos de la Secretaría d e Salud

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que se encuentra en proceso de investigación la Secretaría de Salud por haber re4alizado contrataciones ilegales, desviando 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones de pesos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.



Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario explicó que hasta el momento la indagatoria se centra en directores de área y titulares de institutos, en los que se hallaron irregularidades. "Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal", dijo.



Santiago Nieto dijo que las anomalías descubiertas involucran a un esquema de "contrataciones ilegales", sobre todo en el Seguro Popular.



El titular de la UIF aseguró que están en marcha las investigaciones contra Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano en el sexenio de Peña Nieto; contra el ex director de Pemex en el mismo periodo, Emilio Lozoya, y el ex titular de Sedesol, Luis Miranda.



Además, mencionó que pese a la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, se continúan las investigaciones en torno a su círculo cercano por irregularidades en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



"Va contra su círculo cercano y OHL. Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes".



Explicó que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de la Función Pública para que en los casos en que se concrete una irregularidad también haya sanciones administrativas. Pedro Domínguez | MILENIO