Tiembla Paco Olvera: FGR ya lo investiga por Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, por su presunta implicación en la llamada ’Estafa Maestra’, asunto por el que la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a algunos de los que fueron sus colaboradores.



A finales de agosto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició la investigación contra Paco Olvera, luego de los supuestos desvíos cometidos en la Secretaría de Salud durante su gestión y que totalizan más de 335 millones de pesos



Además del gobernador famoso por sus ’pellizcos’ al presupuesto de 2.7 mil millones de pesos que realizaba mientras estaba al mando, en la investigación también aparecen los ex mandatarios del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, todos señalado por Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Rosario Robles Berlanga, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.



De acuerdo con la versión del exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Emilio Zebadúa González, tanto el ex presidente Peña Nieto como Robles Berlanga orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades en las que se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que participaron.



Esas instancias recibieron los contratos de la llamada ’Estafa Maestra’ y destinaron los recursos a las campañas priistas durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones Rivera (20 de agosto de 2015-20 de junio de 2016) y Enrique Ochoa Reza (12 de junio de 2016-2 de mayo de 2018) en el PRI nacional.



Además de Emilio Zebadúa, un personaje clave en la operación de la ’Estafa Maestra’ es Simón Pedro de León Mojarro, cuñado del ex Gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, y ex coordinador de delegaciones de la Sedesol durante la gestión de Rosario Robles.



Horacio Duarte Olivares, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, operador electoral de Morena y actual director de Aduanas, adelantó que en la trama de la ’Estafa Maestra’ surgirán más implicados.



’Se desmorona el pacto de silencio construido desde el interior de las mafias que gobernaron a México. Peña Nieto, Emilio Zebadúa, Rosario Robles y una lista de más nombres que están por salir.



En el caso de Quintana Roo, uno de los presuntos involucrados de manera directa, luego del ex gobernador Roberto Borge Angulo, es Jorge Eugenio Acevedo Marín, ex director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).



En su momento, fue confirmada la versión por la directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, quien fue la funcionaria del ’Gobierno Cambio’ que compareció ante los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado. Dijo que no le han informado sobre los implicados en la llamada ’Estafa Maestra’, pero continúan las investigaciones contra ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quienes al parecer ’desaparecieron’ 700 millones de pesos.



Los involucrados e investigados son el ex director del Sistema, Jorge Eugenio Acevedo Martín; Gerardo Vázquez Handall, ex administrador y también José Luis Pech Galera, hijo del senador José Luis Pech Várguez.



La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) estaba por congelar cuentas de implicados con la llamada ’Estafa Maestra’, en las que están relacionados ex funcionarios quintanarroenses de la era borgista y de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.



De hecho, a la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) le fueron inhabilitadas sus cuentas bancarias porque la institución está relacionada con el enorme desvío de recursos realizado, sobre todo, desde las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Con información de PALCO NOTICIAS