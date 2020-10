Tiembla Peña Nieto: arrestan a Cienfuegos por delitos de narcotráfico, como García Luna

Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en los Estados Unidos por los delitos de Transporte y Distribución de drogas según confirmaron autoridades federales al diario Milenio.



Salvador Cienfuegos sería el segundo funcionario de alto nivel encarcelado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico después de que se arrestara a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad de Felipe Calderón que trabajara par el Cártel de Sinaloa.



’He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California’, informó Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores.



También desde su cuenta de Twitter, la periodista Ginger Thompson informó que el General Cienfuegos fue detenido por las autoridades estadounidense a su arribo a Los Ángeles esta tarde, y estaba acompañado por miembros de su familia.



’La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto’, agregó Marcelo Ebrard.



La petición del arresto la hizo la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos ​(DEA, por sus siglas en inglés), confirmaron autoridades mexicanas al diario El País.



Fuentes diplomáticas confirmaron al diario Milenio que el exsecretario está acusado de narcotráfico en modalidad de transporte y distribución de droga por la DEA.



De acuerdo con el diario, el caso se resolverá en Nueva York, donde también se investiga a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y donde también fue sentenciado el narcotraficante Joaquín ’El Chapo’ Guzmán.



Autoridades de México y Estados Unidos informaron a The Associated Press (AP) informó que el exsecretario fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a petición de la DEA.



Un funcionario federal mexicano, no autorizado a ser identificado por ser un caso abierto del que no podía dar detalles de manera pública, dijo a la agencia estadounidense que Cienfuegos fue detenido cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles junto con familiares, aunque ellos fueron dejados en libertad. El general en retiro fue enviado al Centro de Detención Metropolitano en esa ciudad estadounidense, añadió.



Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo a la AP que cuando estuvo en México en 2012 escuchó de algunas versiones que ligaban a Cienfuegos con corrupción, aunque nada que se pudiera probar.



’Eso fue algo inaudito porque México siempre ha puesto a los militares en un pedestal ’, dijo Vigil.



’La corrupción está llegando a su apogeo, porque las personas que alguna vez fueron intocables ahora están siendo arrestadas’, añadió.



Cienfuegos Zepeda fue Secretario de la Defensa Nacional durante todo el sexenio de Peña Nieto: del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.