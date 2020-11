Tiemblan Peña, Videgaray y Chong: Robles los delatará

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) ante las nuevas órdenes de aprehensión que se liberaron en su contra, que de ser hallada culpable pasaría el resto de su vida en prisión, de acuerdo con información revelada por su abogado Epigmenio Mendieta .



En una entrevista para MILENIO, el abogado de la ex funcionaria, quien desde agosto del año pasado se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla, detalló que buscará obtener un criterio de oportunidad en la investigación de la llamada Estafa Maestra.



’Después de platicar con Rosario Robles y derivado de las dos órdenes que hay en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunado a que su estado de salud es frágil por la enfermedad crónica que padece, colaborará con la FGR por la investigación que se le imputa, denominada Estafa Maestra’.



’Ha sido su preocupación no inculpar a terceras personas, pero esas terceras personas con las que ha sido solidaria no han sido solidaria con ella, pero además la nueva imputación podría tener una pena de 40 años si enfrentara un proceso y fuera sentenciada’, detalló.



Mendieta agregó que la disposición de Rosario Robles a colaborar ya fue comunicada a la Fiscalía General de la República.



’Creo que el interés de la fiscalía es encontrar desde los propios actores cómo se llevó a cabo este entramado y Rosario puede dar detalles de esta forma, si se busca obtener esa información, Rosario la puede proporcionar de primera mano’, indicó.



Respecto a si Rosario Robles podría incriminar a otros ex funcionarios, el abogado dijo que ella será quien otorgue esos datos, pero resaltó que podría ser pieza clave para la fiscalía sobre el caso.



Rosario podría resolver estas dudas una vez que le sean planteadas’, comentó. Mendieta destacó que como ex titular de la Sedesol y Sedatu, Robles ’tuvo el privilegio de haber acordado directamente con el propio Presidente de la República (Enrique Peña Nieto), y con el secretario de Hacienda (Luis Videgaray), pero también con personas que efectivamente tenían el mismo nivel jerárquico que ella’, por lo que contaría con información de primera mano.



De acuerdo con la declaración de Emilio Zebadúa ante la Fiscalía General de Justicia (FGR), el senador Miguel Ángel Osorio Chong se vio beneficiado con casi 702 millones de pesos obtenidos por fraude.



Mientras que en la declaración de Emilio Lozoya ante la FGR La Estafa Maestra se trató de una ’asociación de corte delictiva’ para desviar recursos públicos y enriquecerse configurada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.



El objetivo era ’enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, como el caso de la denominada Estafa Maestra’, mencionó. Con información de Antonio Belmont | MILENIO