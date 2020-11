Tiempo de definiciones en Morena

En su obra ’El Príncipe’, el pensador florentino Nicolás Maquiavelo no sólo se preocupó por la apariencia del príncipe, sino también por su reputación, al decir que: ’Trate el príncipe de huir de las cosas que lo hagan odioso o despreciable, y una vez logrado esto, habrá cumplido con su deber’.

Y esta recomendación política no solamente aplica para el gobernante, sino también para aquellos que buscan llegar a la cima del poder. O sea, para los candidatos.

En Guerrero es claro que algunos personajes buscan llegar a la gubernatura a través de shows mediáticos y no tanto por sus virtudes. Muy pocos son los que se comportan seriamente ante el electorado y que ofrecen alternativas de solución a los diversos problemas que enfrenta la entidad suriana.

En Morena, por ejemplo, tenemos a un personaje que siempre le ha apostado a su popularidad para lograr un cargo. Y le ha funcionado en la mayoría de los casos.

El problema es que dicho zoon politikón también ha incurrido en excesos que, a la postre, también le han resultado contraproducentes.

En efecto, me refiero a Félix Salgado Macedonio, el eterno aspirante a la gubernatura de la entidad y que en 2017 fue rescatado del ostracismo político por Andrés Manuel López Obrador.

Al ser electo senador de la República en 2018, Félix Salgado se convirtió en automático en el candidato natural de Morena a la gubernatura. Pero las cosas se le revirtieron en poco tiempo, ya que creyó que era políticamente invencible y que nada ni nadie lo detendría en su camino rumbo a Casa Guerrero.

Se confió demasiado y cayó inmediatamente de la gracia del huésped principal de Palacio Nacional.

Hoy por hoy, el autollamado ’Toro sin cerca’ está más preocupado en la seria denuncia que enfrenta en la Fiscalía General del Estado (FGE) por violación agravada.

La denuncia fue realizada por una fémina –identificada con las siglas JDC– que colaboró con él en el periódico La Jornada Guerrero, y que está asentada en la carpeta de investigación 12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, el 28 de diciembre de 2016.

Desde que se dio a conocer públicamente la denuncia, Félix Salgado se derrumbó políticamente. De hecho, desde la dirigencia nacional de Morena le pidieron resolver tan grave problema y no afectar más la imagen de dicho partido. Lo bajaron de su nube.

Antes de darse a conocer tal denuncia gritaba a los cuatro vientos que era incalumniable y que todo lo que se dijera de él, es cierto… y que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza.

En una entrevista radiofónica que concedió el 30 de octubre de 2017 a los periodistas Federico Sariñana y Juan José Contreras, señaló:

’Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho, todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron’.

Y agregó: ’Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto’. ¡Zas!

’Crea fama y échate a dormir’, dice un dicho popular. Y hay otro que reza: ’El pez por su boca muere’.

Félix Salgado estaba consciente que la candidatura de Morena no la tenía en la bolsa y que no era el único que estaba en la jugada. Solito se metió a la cerca.

Y eso no es todo. No supo amarrar alianzas con los grupos de Morena en Guerrero. Por el contrario, los minimizó. Le ganó la soberbia.

Nunca entendió que en política, no hay enemigo pequeño.

El ex delegado del gobierno federal en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y el ex alcalde de Acapulco y ex senador de la República, Luis Walton Aburto, se han convertido en los finalistas en la contienda interna de Morena. Pero es claro que el candidato a la gubernatura será Luis Walton, ya que ha estado alejado de los escándalos y de los pleitos.

A diferencia de sus adversarios, don Luis ha sido prudente en sus declaraciones y ha privilegiado siempre la unidad al interior de Morena. Mientras Félix y Pablo Amílcar se peleaban por debajo del agua, él se dedicó a hacer propuestas y en fortalecer su estructura.

Asimismo, no descuidó las relaciones políticas que tiene en el Centro del país.

Es de todos sabido que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Ricardo Monreal Ávila y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, son amigos desde hace más de 15 años de Luis Walton. Y ésas amistades… sí pesan.

El que Félix Salgado no haya asistido a la reunión que este jueves sostuvieron los aspirantes de Morena a la gubernatura con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en la Ciudad de México, es señal de que fue bajado de la contienda interna y que está echando a andar su plan B.

Así las cosas en Morena. Veremos qué ocurre en las próximas horas.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias