Tiempo de embudos al derecho y al revés

Este viernes desfilarán al embudo entre 10 y 15 presuntos aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena de los cuales según la convocatoria el máximo que se aceptarán serán cuatro pero (¡ojo!) puede ser uno solo el que a criterio de la Comisión Nacional de Elecciones cumpla con los requisitos.



Aunque la convocatoria esté abierta a ’simpatizantes’ y prácticamente a cualquiera que levante la mano incluidos quienes en el pasado proceso electoral se la levantaron al panista Ricardo Anaya e hicieron campaña contra Andrés Manuel López Obrador, todo proceso de selección es por naturaleza excluyente.



Por ello la convocatoria establece una serie de requisitos que deberán cumplir, independientemente que la CNE ya debe contar con algunos sondeos previos, o al menos con un análisis de los que han dado a conocer algunas encuestadoras, claro, las reconocidas porque en estas coyunturas cobra fuerza la Anacultura Política y nacen y engordan de la nada consultores y encuestas ’patito’, esas que son una burda gráfica de barras pagada al Facebook para que las vea mucha gente aunque sean una vil mentira.



Es reiterado en las que sí han efectuado firmas reconocidas como Consulta Mitofsky que en la encuesta de Morena solo deberían participar Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Sandoval –punteros entre los hombres—, así como Adela Román Ocampo y Beatriz Mojica Morga, las mujeres con mayor preferencia.



Es cierto que en esa encuesta Luis Walton Aburto está en empate técnico con Adela Román en un tercer lugar muy lejano de los punteros, pero también lo es que se debe respetar la paridad y por lo tanto el neo simpatizante de Morena está prácticamente fuera porque se debe respetar el derecho a participar de las mujeres.



Claro hay muchos que no tienen la más mínima posibilidad pero juran y perjuran que están competitivos porque creen que entre más cerca estén de la piñata es más fácil atrapar dulces que si se alejan de ella.



Pero no todas las ausencias son malas, ya hemos dicho que la de Félix Salgado parece empujar a que se realice la encuesta y no se den ese tipo de nefastos acuerdos de quienes en realidad van por regidurías, diputaciones, direcciones y hasta secretarías de gabinete. Esos que esperan café para la tacita de té que en realidad tienen.



Claro que cada aspirante tiene sus tácticas y sus medios tales como las promociones telefónicas disfrazadas de encuestas de Pablo Amílcar, los perifoneos de Luis Walton y la simple ausencia de Salgado Macedonio que ha tenido toda la semana hablando de él a Tirios y Troyanos sin gastar un peso.



#Revolcadero



Por la candidatura común PRI-PRD al parecer también serán cuatro los aspirantes a medirse. Este jueves Héctor Apreza Patrón se sumó a la lista en la que ya están apuntados Manuel Añorve Baños y Mario Moreno Arcos, así como el perredista Evodio Velázquez Aguirre.



Tiene lógica la decisión del Verde y el PT de ir solos por diputaciones y Ayuntamientos. En la pasada elección Morena solo le dio al PES uno de los 10 municipios donde fueron en coalición, mientras el PRI le dio al PVEM tres de los nueve en los que fueron juntos.



Actualmente en Guerrero hay 22 alcaldes perredistas, 19 priístas, 15 de Morena, 6 del Verde, 5 del PT, entre otros. Haga cuentas y tome en cuenta que si a Andrés Manuel López Obrador, en el estado más obradorista del país le dieron cuatro de cinco, ¿cuánto le darán a Morena sin él en la boleta, con un candidato impopular y sin aliados que podrían sumarle fuerza en 11 municipios más?



¿Cómo le ira al PAN y MC que se juegan el registro al ir solos en esta elección? ¡Al PAN que solo tiene una diputada y cuatro alcaldes, tres de los cuales ganaron gracias a la coalición con el PRD, partido al que se le están yendo sus cuadros.



La semana pasada se fue Francisco Rodríguez Otero y este viernes otro empresario panista de muchos años de militancia dará a conocer su salida del blanquiazul y su incorporación a la campaña del perredista Evodio Velázquez.



Al parecer el dirigente estatal Eloy Salmerón también puso su embudo… pero al revés.