Tiempos de unidad y solidaridad (I)

A nuestro hijo y colega, Gustavo Rentería Villa por un cumpleaños más. Que sigan sus triunfos y su desarrollo profesional e intelectual en familia y en sociedad. Ya habrá tiempo de celebrarlo.



Un recuerdo perene a mi prima hermana, Alicia Kanafany Rentería quien este lunes 13 emprendió el viaje al éter eterno a los 104 años de edad. En su tiempo fue una laureada modista. A su esposo Luis Peña, masón de cepa, siempre lo tengo en la memoria por su ayuda en mi formación socio-educativa. El pésame, aunque virtual es cercano, para los sobrinos queridos Lucila y Félix, sobrinos nietos y bisnietos. In Memóriam.



PRIMERA PARTE



Ante la pandemia que atormenta al mundo y sufre la humanidad toda, por eso es pandemia, y México como país de este planeta tierra es participe de esta calamidad, tiene que afrontar este flagelo con entereza y decisión sin apartarse de dos condicionantes: la unidad y la solidaridad.



El mexicano es ingenioso y se dice que juega hasta con la muerte, hasta ahí todo es correcto y aceptable, sin embargo me niego a entender a los que se dedican, aprovechando la facilidad de las redes sociales, a lanzar infundios de toda índole o chistes, inclusive ilustrados y con insultos, algunos cargados, hay que decirlo, de pésimo gusto sobre la lucha contra el CONVID19.



No son momentos de intereses, pleitos y cobranzas políticas, son, para actuar, como lo describió magistralmente el escritor francés Albert Camus en su célebre novela ’La Peste’, en la que cuenta la historia de los médicos que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad de Orán, Argelia, mientras es azotada por una plaga.



El coronavirus, se comporta de forma extraña, nadie se explica el misterioso motivo por el que los casos de COVID19 dejaron de crecer de forma abrupta en Sudáfrica, según lo da a conocer el colega Andrew Harding, corresponsal de la BBC



Durante las últimas dos semanas, Sudáfrica ha experimentado una situación excepcional que los médicos todavía no logran explicar: una caída abrupta e inesperada en el número de contagios por coronavirus.



El presidente Cyril Ramaphosa ha sugerido que las dos semanas de confinamiento pudieran explicarlo, pero no bajan la guardia y aunque las restricciones a nivel nacional estaban programadas para finalizar dentro de una semana, aun no toman decisiones, están en el análisis.



Los médicos especialistas Evan Shoul y Tom Boyles aseguran que ’nadie está seguro de qué está pasando’, ’estamos un poco perplejos’, ’hemos estado llamando a la calma antes de la tormenta y simplemente no ha llegado’. Desde luego no cantan victoria, Todo puede suceder, por ello en unidad y solidaridad están en la trinchera.



No caigamos en las redes de los agoreros del desastre, desechemos a los falsos profetas y más a los interesados políticos que sólo quieren llevar agua a sus molinos. Las decisiones se toman como se va presentando el fenómeno, En ningún país se presenta igual el flagelo. Atendamos y cumplamos en forma estricta con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Son tiempos de unidad y solidaridad, aprendamos de los médicos de Camus. ¡Quédense en casa! CONTINUARÁ.



