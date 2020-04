Tiempos de unidad y solidaridad - II

A nuestra querida nietecita María José Rentería Paczka en su día cumpleaños de este 15 abril, su mayoría de edad, 21 auténticas primaveras. Ya en la Universidad en carrera profesional, le deseamos un desarrollo intelectual que le asegure el éxito en la vida. Por ahora festejo virtual que ya habrá tiempo de reunirnos.





SEGUNDA PARTE



Continuamos con nuestra serie donde abordamos la necesaria unidad y solidaridad para enfrentar la pandemia que azota al mundo y sufre la humanidad toda, con decisiones que enaltecen como la de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, y las antagónicas-criminales que referimos a continuación.



Por ello mismo nos solidarizamos, en base a esos principios humanísticos, a la condena generalizada al presidente Donald Trump, quien en plena emergencia global tomó la determinación de suspender el financiamiento o la aportación a la Organización Mundial de la Salud, OMS, que le corresponde a Estados Unidos, porque según su criterio la institución falló en lanzar la alarma oportuna de la pandemia.



No es el momento de reducir el financiamiento de las operaciones de la OMS o de cualquier otra institución humanitaria que combate el virus, sobre todo cuando debe ser apoyada porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el COVID-19, declaró con firmeza el secretario general de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterrez.



Estados Unidos, la gran potencia mundial, se ha convertido en pocas semanas en el epicentro del coronavirus por las nulas política presidenciales de prevención; ya supera los 614 mil contagios con más de 26 mil 600 muertos, de ellos más de 5 mil 500 sólo en el estado de Nueva York y 752 en las últimas 24 horas.



Esta tragedia que vive la nación del norte no es nada comparable con lo que sufrió la República Popular de China, donde se dice que inició la pandemia a contrapelo de expertos que señalan al gobierno estadounidense de haber creado el virus en sus laboratorios biológicos.



Vamos a las cifras: en China fueron afectadas 82 mil 295 personas y perecieron 3 mil 342. Es decir la gran nación asiática está colocada por nivel de afectación en cuarto lugar después de Estados Unidos, Italia y España.



Ahora los porcentajes: China con 1,395 millones de personas, si nos nuestros cálculos no fallan, fue afectada en 0.05 por ciento en cuanto a población infectada y en 0.002 por ciento en cuanto a fallecidos.



Estados Unidos con una población de 282 millones, han sido hasta ahora contagiados el 0.21 por ciento y han muerto 0.009 por ciento. La brecha es enorme.



Es fácil achacar culpas propias a otros, en México decimos que ’nos curamos en salud’, esa y no otra es la táctica de Trump para reelegirse, lo peor de todo es que puede lograrlo.



Por lo pronto levantemos el ánimo con el mensaje de solidaridad continental de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, que envía a todas sus asociadas:



La FELAP, a la vez del saludo fraternal, las convoca a mantener una permanentemente comunicación al interior de nuestra organización continental, en un contexto internacional signado por la pandemia declarada por la OMS ante la epidemia del Covid-19.



Nos reafirmamos en el reclamo a los distintos medios de comunicación de no exponer a las trabajadoras y trabajadores de prensa a tareas-coberturas periodísticas- que aumenten las posibilidades de riesgo de contagio.



Llamamos a todas las compañeras y compañeros a protegerse y a defender su puesto de trabajo ante cualquier amenaza de ’resolver las crisis económicas’ cortando el hilo por lo más delgado. Unidad en el compromiso de defender la vida. Juan Carlos Camaño, Presidente. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx







Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.