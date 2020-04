Tiempos de unidad y solidaridad -III

TERCERA PARTE Y ÚLTIMA



Con esta entrega terminamos nuestra serie dedicada a los imperativos de la necesaria unidad y solidaridad para enfrentar la pandemia que azota al mundo y sufre la humanidad toda, con fórmulas que enaltezcan las decisiones de las mujeres y los hombres en el poder.



Si algo es parecido al malthusianismo y sus criminales consecuentes es neomalthusianismo y la teoría capitalista de desaparecer al 50 por ciento de la humanidad, así con simples dígitos, para que la otra mitad viva espléndida y gozosa en este nuestro planeta tierra, es la Bioética, término que desconocíamos y que por la pandemia que nos atormenta, se ha colocado en la palestra de la discusión.



Fue la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la que mediante un comunicado de prensa nos puso en alerta a los periodistas en general y en particular a los miembros de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG, por ser la Máxima Casa de Estudios nuestra patrocinadora, además de otras instituciones y de reconocidos profesionistas.



El boletín en cuestión de la UNAM denuncia en forma pública que el Consejo de Salubridad General hizo público un documento titulado ’Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica’, mediante la cual se establecen las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobrepasado por la pandemia de la Covid-19.



Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, considera importante hacer las siguientes precisiones:



1.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del Reglamento Interior del propio Consejo, corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los Vocales Titulares.



2.- Ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue Wiechers, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha Guía.



Por tanto, la Universidad Nacional se deslinda de los términos y del contenido del referido documento.



Cuál es el contenido monstruoso y criminal de esa decisión, según se ha publicado a espaldas del doctor Hugo Lopez-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría del ramo y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador: ’en caso de saturación en los hospitales, por infectados por el coronavirus se les dará preferencia en la atención a los jóvenes y se les dejará morir a los viejos’.



En verdad que causa escozor y repugnancia que el Secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, en su calidad de presidente del Consejo de Salubridad General, haya firmado tal sentencia de muerte masiva, en otras palabras, un inminente genocidio.



Y nosotros que nos alarmábamos ante las declaraciones o tesis neoliberales de Christine Lagarde, del Banco Central Europeo y ex Fondo Monetario Internacional, FMI, de que hay ’demasiados viejos y debemos eliminarlos’ y del vicegobernador de Texas, Dan Patrick, de que ’los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía’.



Hijo de médico, me queda cuando menos el recuerdo de los cuadros clásicos en los consultorios de antaño, en forma destacada el ’Juramente Hipocrático’. ¿Dónde quedaron sus principios y lemas humanísticos para estos profesionistas de la burocracia del exterminio?



Por todo lo anterior, urge una aclaración al respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador quien se ha erigido en mandatario humanista, y mandatario viene de responder al mandato del pueblo.



