Tiempos del ’videoescándalo’

EL TÍO Lolo señala que en la pandemia de salud y en la pandemia de los videoescándalos hay intubamiento: uno por arriba y el otro por abajo…



Pues le quisieron restar al Presidente la capacidad de la denuncia que provocaba el escándalo de las declaraciones de Emilio Lozoya, en ese intento se tienen, por supuesto, muchos intereses, y entre esos intereses no se podrá negar que existen investigaciones y hay recolección de datos que sirven en un momento para generar escándalos, pero la experiencia del Presidente es tal, que seguramente sus ’informantes’ o los cuerpos de seguridad detectaron por algunos medios que se venía el escándalo, al aparecer en redes un video donde su hermano Pío y David León aparecen en unas transacciones de dinero que David le da en bolsas de dinero a Pío, para que sean aportaciones a la campaña, y por supuesto que el golpe ya no fue como en el caso aquel donde sorprendieron al ’señor de las ligas’ y lo exhibían en plenos programas de Televisa, si en aquel tiempo esta conspiración que operaba para el escándalo en contra de AMLO y de su grupo para tratar de levantar un muro de contención a su prestigio político no tuvo el éxito deseado por los operadores de Fox y del panismo, hoy, sin duda, acumulando la experiencia, pero contando, además, con los cuerpos de inteligencia y otros muchos sistemas de información, el Presidente supo cinco días antes de lo que vendría por boca del propio David León, que le informaba que había recibido una llamada de advertencia sobre esos videos que se supone él mismo había grabado en dichas reuniones con Pío. Así que el Presidente estaba preparado, pero además, seguramente, desde aquellos años estaba enterado de esas aportaciones para el movimiento que se hacían en muchos lados, como en el caso de David León, así que él mismo aconseja que asuman su responsabilidad y den el ejemplo de declarar lo que sea necesario para aclarar el tema o asumir las consecuencias y éste es en verdad un serio golpe a los opositores que pretendieron sorprenderle y lastimar. No hay duda que la experiencia hace al diablo y esa experiencia acumula el poder…



Hemos explicado en muchas colaboraciones en que AMLO tiene un poder real en la confianza y el apoyo de millones de simpatizantes de todos los niveles y grupos especiales en el país y que él acumula en realidad TODO EL PODER POLÍTICO, basado en su prestigio personal y en la alta estima que goza entre los mexicanos por su lucha en contra de la corrupción y en ella sostiene su fuerza y poder.



Estos empeños le permiten terminar de un solo tajo de cualquier poder y maniobras que puedan hacer los expresidentes en su contra y les limita a ponerse en la defensiva y dejar la ofensiva que sostenían en contra del Presidente. Si en el cambio por las acumulaciones de quejas, encabronamientos y fastidio de los mexicanos por el cinismo y las corruptelas de los políticos en el poder y su entreguismo de los bienes públicos a manos de grupos privados alcanzóo para destruir en un sola votación a toda esa estructura y eliminar a los partidos políticos que se habían convertido en pequeñas mafias que controlaban los partidos y que pensaron que por medio de la manipulación de la comunicación podrían controlar la política en el país, hoy, se deben dar cuenta de que lo que en verdad cuenta es lo que la gente piense y crea y por ello el prestigio presidencial en vez de lastimarse se fortalece, quieran o no aceptarlo muchos de sus opositores.



Si en algún momento los grupos políticos pensaron que la POLÍTICA SE HACÍA EN LOS MEDIOS porque así se habían manipulado por años, perdieron el camino y se confrontaron con la realidad cuando el pueblo dejó de ser manipulado porque tomaba conciencia del nivel de descomposición y de cinismo con el que tenía que romper si quería un cambio real y por ello se volcaba a dar sus votos en favor de AMLO, que quede muy claro, no de MORENA, GRUPO QUE AHORA, EL MISMO PRESIDENTE, HA PUESTO EN SU LUGAR AL DECIR QUE DEBEN ACEPTAR LOS CAMBIOS Y PONERSE DE ACUERDO NO ANDAR EN LOS PLEITOS DE GRUPITOS PARA ALCANZAR PUESTOS Y PRESUPUESTOS, porque van a fracasar, y cuando el Presidente señala esto, hay que tener en cuenta que sabe realmente lo que sucede en el grupo político que trató de convertir en partido o que piensa puede fortalecerlo para que alcance tal nivel, olvidando también que la confianza de la gente está en su persona, no en un movimiento en el que usan su mecanismo para expresarse a nivel nacional por medio del voto, pero en el que no tienen militancia real, el verdadero poder está en el Presidente y solamente en el Ppresidente, por ello, ahora, tratar de generar dudas en su conducción moral, solamente provoca que en vez de lastimarle se fortalezca más.



Recordemos que después de asumir la candidatura y dejar la dirigencia de movimiento en manos de Yeidckol Polenvsky y ganar las alecciones se vivió en Morena una verdadera avalancha de peticiones de inscripción de militantes en el movimiento al grado que rebasaba la propia organización y por ello, Yeidckol propició que se dejara a un lado la inscripción de militantes hasta serenarse los ánimos y poder tener un mecanismo claro que les permitiera hacer una selección real de los que posiblemente podían ser miembros del partido y no dar puerta abierta a cualquiera en que les podían meter en su seno a los mismos esquiroles que les podrían genera graves problemas en un futuro corto, y mientras eso pasaba, algunos grupitos, capillitas de intereses personales, se fijaron como meta el desplazar a la presidenta con el fin de lograr el control del partido, olvidando que el poder real en el mismo no está en su ’organización’, sino en la figura del Presidente y esto en vez de provocar una mejor organización ha generado dudas y provocado confrontaciones de grupos y tribus dentro de esa organización que si no los superan, podrán tener el mismo destino que muchos otros partidos porque ahora, el Presidente, puede tener el manejo y el apoyo popular para crear de golpe otra organización como lo ha señalado en varias ocasiones.



[email protected]