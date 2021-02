Tiempos duros con hijos blandos

Como no funcionan las instituciones del Congreso ni los organismos que luchan contra la corrupción, se está haciendo costumbre en Oaxaca que el pueblo se levante y se haga justicia de propia mano, así, en Sola de Vega, la población se levantó en contra del presidente panista Esaú Núñez Calvo y lo ’levantó’, llevándolo ante un patíbulo donde lo querían colgar por ratero, porque ya no lo aguantan y le dieron fajazos con las fundas del machete cansados de que además de robar, no atiende a la población porque dice tiene la protección de las instituciones del Congreso y de la Auditoría y no le hacen nada, pues, hasta que le hicieron y casi lo linchan y le obligaron a firmar su renuncia y como se vienen los procesos electorales, pues los robos en las presidencias van de viento en popa hasta que los pueblos se rebelen y se hagan justicia de propia mano.



HACE UNOS DÍAS pensaba en la forma en que nos educaron nuestros padres, soy de la generación que se va perdiendo por la edad, nos vamos acabando, ya nos llega el tiempo y recordaba que nuestros padres que salían de la Segunda Guerra Mundial y de las crisis económicas, nos mostraron por el ejemplo que deberíamos conservar las cosas, no se tiraban las bolsas de papel porque se utilizaban muchas veces, no se tiraban las planchas porque se mandaban a reparar, al igual que los radios o las neveras, las camisas de los mayores se pasaban a los hermanos menores y se cambiaban las suelas a los zapatos o los tacones y se boleaban, se ponían coderas de cuero a las chamarras o camisas y rodilleras de piel a los pantalones, en fin, se cuidaban las cosas y es que apenas salíamos de las crisis y se tenía que ahorrar para sobrevivir y así lo hicimos, nuestros hijos por supuesto que crecieron con otras visiones, ya no se les enviaba a trabajar o aprender con los maestros mecánicos o zapateros algún oficio, incluso, los compañeros nuestros, que sus padres eran comerciantes o tenían algún negocio o eran ricos mandaban a sus hijos a trabajar y aprender desde abajo todo lo relacionado con las empresas o negocios y las vacaciones eran por ratos de juego no de tiempo completo porque había que cumplir con la chamba, nuestros hijos no sufrieron eso o mejor dicho no aprendieran con eso, se les brindó todo, se les dan los nuevos juguetes que les preparan para la alta tecnología y son desechables, se les compra ropa de marca porque los demás chicos se burlan si no traen lo último, se les brindan recursos para que vayan al restaurante de la escuela y no lleven torta y se regala la ropa que dejan o se tira, pero no se recicla y no sé, al paso del tiempo, si hemos hecho bien las cosas, por supuesto, tenemos muchos pretextos para evadir la responsabilidad y entre ellos el más importante es que ninguno de nosotros quería que los hijos sufrieran las penurias que pasamos y dimos todo sin reclamar nada y a lo mejor lo que hemos construido son irresponsables o baquetones que piensan que todo se lo merecen y no tienen razones por dar nada a cambio de lo que reciben y ahí están muchos conflictos y problemas que se muestran ahora cuando la crisis comienza a golpear y los recursos escasean en las familias y se les niegan cosas y reclaman de que ellos no ’pidieron nacer ni estar en el mundo y que eso es nuestra responsabilidad’ y es cuando los conflictos emergen en los tiempos de crisis, porque al final de cuentas no están formados ni duros para afrontar los tiempos que ni entienden ni les importa. Les enseñamos a ser altamente consumistas y ahora no sabemos cómo resolver el problema, ni tenemos argumentos claros para que entiendan eso de la solidaridad y de lo importante que son los valores porque jamás se los mostramos, porque estábamos empeñados en trabajar todo el día para que nada les faltara a ellos y les olvidamos y dejamos solos y ahora no podremos reclamar muchas cosas hasta que la crisis llega a mostrar lo que en verdad debemos tener todos para poderla afrontar, y ojalá no sea demasiado tarde para la sociedad y para las familias que ahora están sufriendo por ello.



Es cierto aquello que decían los viejos de que en otros tiempos, los duros, se formaban los seres que resistían porque los blanditos sucumbían y que hay tiempo de formar duros y cuando hay mucha paz y abundancia lo que se van formando son los blanditos y la cultura y las cosas finas invaden los gustos y destruyen a las sociedades, por esa razón, ahora, en muchos sitios los grupos de las zonas marginadas forjados en la violencia y en la crisis, forjados en las bandas y los grupos que saben pelear y luchar van invadiendo muchas zonas donde la gente tienen abundancia y riqueza, pero no tienen la valentía ni la fuerza para repeler las agresiones y se dan los robos y se concreta la violencia en esas zonas sin que se pueda hacer algo para evitarlo porque incluso las policías son rebasadas en fuerza y violencia.



En tales condiciones se van imponiendo los grupos organizados, las bandas delincuenciales, los que saben cómo pelear y cómo mantener el resentimiento y ejercer la fuerza en contra de todos aquellos grupos que consideran privilegiados y a los que impunemente pueden arrebatar sus bienes o sus cosas y así vamos extendiendo las zonas donde la violencia y los odios son lo que se vive en las calles y los barrios; la sociedad se va destruyendo hasta que llegan los cambios y la violencia impera para imponerse en el poder, y esto ya lo estamos viviendo en dichas zonas, por todo esto que comentamos.



Algunos grupos que cuentan con importantes recursos tiene otra visión y llegan a las ideas fascistas y las van aplicando, ya comienzan en algunos sitios los grupos de eliminación de indigentes, dizque para eliminar a los malos y entrenarse para matar, así van creciendo las diferencias y se van destrozando las instituciones y se construyen nuevas formas que ligadas a la misma delincuencia organizada que es la que va imperando en el control social de muchas regiones, esto no lo vemos con esos ojos y a lo mejor hasta cinismo, pero está ocurriendo, así, en algunos sitios, grupos organizados que no pertenecen a los tradicionales partidos están financiando el control de zonas para que, teniendo el control político, puedan tener el control de armas y protección para ellos y sus familias en este caos y violencia que se avecina, y al parecer no se dan cuenta de esta realidad, las autoridades que están envueltas en las grillas de la politiquería y la corrupción de los puestos y presupuestos.



