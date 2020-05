Tiene 20 equipos registrados Liga del Balompié Mexicano

+Advierte que trabaja con humildad, unidad y disciplina



+Mientras, Irapuato buscaría una plaza en el máximo circuito de la Federación Mexicana de Futbol, que cuenta con 18 clubes



+La Trinca Fresera invertirá 90 millones de pesos en el estadio Sergio León Chávez, subsede del mundial 1986



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Mientras el presidente de la naciente Liga del Balompié Mexicano (LBM), Carlos Salcido, aseguró que ya tienen 20 equipos registrados para la temporada de debut –y presume que hay otros ocho a la espera de registro–, con inversión de 90 millones de pesos, el estadio Sergio León Chávez, de Irapuato, subsede del mundial 1986, busca cumplir con requisitos de la Federación Mexicana de Futbol para jugar en su máximo circuito o en la Liga de Desarrollo, sustituta del Ascenso Mx.



’Tenemos una gran respuesta de equipos, tenemos una lista que por ahí se ha publicado de sus 20 equipos, créeme que tenemos por ahí ocho más a la espera’, comentó Salcido a la televisora ESPN.



La realidad, agregó, ’que por lo que estamos pasando ahorita nos hemos atrasado, todo mundo se ha atrasado un poquito, en el tema de papeles.’



En el tiempo que la Liga MX tiene problemas para reunir 20 franquicias de Primera División, la LBM presume que tiene ocho en espera.



Salcido, campeón de liga con el PSV Eindhoven holandés, se retiró a finales del pasado campeonato, tras participar con los Tiburones Rojos del Veracruz. El defensa eligió ser directivo y aseguró que confía en el proyecto que busca ser la alternativa a la Liga MX.



’De entrada es ilógico compararnos con la liga que está, con la Liga MX, Esa es la realidad’, reflexionó.



’Pero vamos a tener cosas muy diferentes, trabajando dentro de los valores de la humildad, de la unidad, de la disciplina, de fortalecer cosas, de tener nuestras propias reglas’, agregó el canterano de Chivas.



El futbolista reconoció que las puertas están abiertas para todos en la Liga del Balompié Mexicano y ratificó que sólo se van a registrar a cinco extranjeros por equipo y tres podrán jugar al mismo tiempo.



Argumentó:



’Las puertas están abiertas para toda la gente, para todos los equipos. Acá nosotros no cerramos la puerta para nada. Al contrario, toda gente, todo futbolista, será bienvenido, siempre y cuando esté sin ningún problema, acá será aceptado.’



Estadio sin equipo



La desaparición del Ascenso MX cayó como bomba en Irapuato, capital del estado de Guanajuato, que ya se preparaba para revivir a la Trinca Fresera y ocupar un lugar en la llamada División de Plata. Fue fundado en 1948 pero otros datos apuntan que fue en 1911. En 2014 jugó en la desaparecida Liga de Ascenso –segunda división– de México.



El Equipo fresero ha participado durante cuatro etapas en la primera división, ahora flamante Liga Mx (de 1954 a 1971; 1985 a 1991; 2000 a 2001 y 2003 a 2004). En ninguna llegó a protagonizar seriamente.



Por eso era –una acariciada quimera– la intención de la Asociación Civil (AC) que administra al club y de las autoridades locales de tener un equipo en el Ascenso, a partir de la próxima temporada, que se destinó un presupuesto de 90 millones de pesos, entre gobierno estatal y municipal, para la remodelación del estadio Sergio León Chávez, inmueble mundialista en 1986 descuidado por décadas y urgido de una manita de gato.



Todo marchaba bien, la FMF mandó una comisión a revisar el inmueble, señaló los cambios y remodelaciones que había que hacer para cumplir con su cuaderno de cargos, se hizo el anuncio de la inversión conjunta con bombo y platillo, iniciaron los trabajos…y llegó la mala noticia: no habrá más Ascenso MX.



Hoy, hay estadio en vías de remodelación, lo que, paradójicamente, no hay es equipo que juegue en él.



’Sí nos cambió todos los planes esto (la desaparición del Ascenso MX). Estamos analizando para tomar decisiones’, reconoció Juan Manuel Albo, presidente de la AC que administra al Irapuato.



La intención de llevar futbol de alta categoría a Irapuato se mantiene firme. Y más tomando en cuenta que el actual equipo que juega en el Sergio León Chávez, Atlético Irapuato, de la Liga Premiere, ya no lo hará más debido a que el próximo mes de junio vence el contrato entre la AC y el empresario Jorge Rocha, dueño de la franquicia.



¿Qué opciones entonces tiene Irapuato para tener equipo profesional?



Todo dependerá de las reglas que marque la Liga MX para los equipos que compondrán al nuevo circuito, la llamada, eufemísticamente, Liga de Desarrollo.



’Vamos a ver. Ahorita podríamos pensar que nuestro lugar sería en la Liga de Desarrollo, pero vamos a esperar, ahorita ahí nos vemos’, señaló Albo.



Sin embargo, en Irapuato saben que soñar alto no cuesta nada y tampoco descartan que, con el apoyo de inversionistas, puedan dar el brinco y buscar una franquicia de ’expansión’ en la Liga MX.



’Puede ser, no lo descartamos. Hay equipos que podrían ya no estar bien en las plazas donde están y podríamos platicar con ellos, también se ha dicho que habrá dos lugares para llegar a 20 equipos. Vamos a esperar’, comentó.



Obras iniciadas



Por lo pronto, ni la extinción del Ascenso MX ni la contingencia sanitaria por Covid 19 han detenido los trabajos de remodelación del estadio Sergio León Chávez. Decenas de trabajadores laboran a marchas forzadas para poder cumplir a tiempo con la entrega del inmueble y poder seguir adelante con el proyecto de tener un equipo la próxima temporada jugando ahí.



’Es un tema importante para Irapuato porque es un tema noble, las condiciones de hoy, de acuerdo a los recorridos que hicimos, no son las condicione adecuadas para albergar un equipo de un nivel superior’, explicó Jonathan Muñoz Angulo, director de obras del municipio de Irapuato, en entrevista con AS.



’Tenemos –reconoció– problemas de drenaje, iluminación, de baños, por muchos años no se le dio mantenimiento, pero está funcional, actualmente, había un equipo y se puede usar, pero si queremos competir en un nivel más alto, hay que mejorar, la FMF te pide estándares de calidad.’



El funcionario detalló en qué zonas del Sergio León Chávez se realizarán los principales cambios:



’Tenemos que cumplir con el cuadernillo de FMF: primer tema, que haya baños y vestidores con ciertas condiciones, igual área médica y árbitros. Luego, traemos lo que son gradas, ampliar pasillos para que tenga el ancho mínimo que FMF pide y esta parte la vamos a remodelar.’



Además, precisó, ’el área de baños para aficionados la vamos a modernizar, tema de accesibilidad universal. En instalaciones, nos hacen énfasis en tema de iluminación, se va a cambiar, y el tema de la parte operativa funcional, tema de drenajes, de sistema de riego, adecuar accesos salidas, controles.»



Abunda:



«Con el aforo que tenemos queda, pero tenemos que cumplir con 16 mil butacas mínimo, la FMF tiene estadios tipo A, B, y C y nosotros estaríamos en estadio B’.



En esta primera etapa, la obra ocupará más de 40 millones de los 90 que será la inversión total y, para la segunda, se incluirá la mejora de las vialidades que rodean al inmueble.



’Con 42 millones de pesos es con lo que vamos a iniciar. Traemos, adicionalmente, la obra exterior. Hay que recordar que nuestro estadio está ubicado en la orilla de dos principales vialidades, que son Lázaro Cárdenas y Guerrero. Entonces estamos pensando en mejorar imagen urbana al exterior del estadio para poner orden en los comercios que seguramente se van a venir con el equipo en una división importante’, dijo.



(Con información de mexicoas.com y ESPN)