Tiene CDMX finanzas preocupantes

AN propone destinar recursos del subejercicio a enfrentar crisis sanitaria y económica en CDMX



La capacidad recaudatoria por parte del Gobierno de la CDMX está llegando a un techo que se debe en gran medida a la poca confianza que genera la actual administración, al decrecimiento económico y a políticas de recaudación que no han venido funcionando, afirmó Andrés Atayde, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.



Recordó que la hacienda pública de cualquier comunidad se divide en tres grandes bloques: ingresos, egresos y deuda; por ello al realizar un análisis de la Cuenta Pública 2019 observó una alta subestimación de ingresos, mayores recursos a gasto corriente e incremento de deuda, lo que es resultado de la política errática de las finanzas públicas.



En materia de ingresos, el dirigente del PAN capitalino observó una disminución en casi todos los rubros tanto locales como federales, lo que habla de que las cosas no se han venido haciendo bien por parte del Gobierno de la CDMX.



Recordó que en términos de egresos, el Congreso de la Ciudad aprobó un gasto total por 234 mil millones de pesos, sin embargo el Gobierno local se gastó 10 mil millones más, es decir, 244 mil millones de pesos. Los 10 mil millones se transfirieron exclusivamente a gasto corriente, es decir, al pago de nóminas y programas sociales.



Pero uno de los rubros que más llama la atención fue el subejercicio de las ministraciones de algunas alcaldías en materia de inversión pública, pues de un total de 882 millones de pesos, el 77 por ciento, es decir, 683 millones de pesos provienen de las Alcaldías gobernadas por Morena.



’Las peores Alcaldías en términos de ejercicio del gasto de estas ministraciones son Gustavo A. Madero, Tlalpan, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Este ranqueo que les doy está en función del porcentaje que no alcanzaron a gastar porque no quisieron, no pueden o porque están haciendo su cochinito. Al gasto del gobierno de la ciudad le pondría un semáforo rojo porque estos subejercicios, sobre todo en inversión pública, no se pueden permitir’.



Además, al hacer un comparativo con cifras de 2018 en cuanto a gasto corriente, Atayde Rubiolo encontró que en 2019, el gobierno de la ciudad gastó casi 2 mil millones de pesos más en nómina, por lo que la austeridad republicana prometida por el gobierno de la doctora Sheinbaum, no se cumplió el año pasado.



En materia de deuda, refirió que el Congreso de la Ciudad de México autorizó un techo de endeudamiento por 5 mil 500 millones de pesos y al menos en este rubro sí se cumplió porque eso fue lo que se endeudaron.



En términos generales, en el análisis realizado dijo que ’en la Cuenta Pública de la ciudad en 2019 se ingresaron en total 252 mil millones de pesos, se gastaron 244 mil millones de pesos y dentro de estos ingresos hay 5 mil 500 de deuda; por tanto, hay un total de remanentes de 7 mil 847 millones de pesos, que si no se hubieran gastado los 10 mil millones de pesos más, tendríamos remanentes por 17 mil 847 millones de pesos. Entonces vale mucho la pena cuestionar al Gobierno de la Ciudad de México porque las cosas no van bien e insisto: en los ingresos, todo cae en términos reales; en el gasto, hay subejercicios importantes y ampliaciones que no se comprenden; y, en términos de deuda, me parece que hay que seguir con esta política’.



Atayde Rubiolo reiteró que es falso decir que no hay recursos pues el dinero que no se ha gastado debería ir a un fondo para atender la contingencia sanitaria por Covid19, para la compra de equipo, insumos y personal médico y también aminorar la crisis económica por la que atraviesa la CDMX a través de la condonación de pago de agua y luz mientras dure la emergencia.