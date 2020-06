Tiene Coparmex prendida su velita: insisten en que Federación "rescate" sueldos de sus empleados

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió este martes en la necesidad de crear un salario subsidiado entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores ante las caídas en el empleo que ya ha provocado la pandemia por la COVID-19; para ello, en ocasiones anteriores incluso llamó a contraer deuda.



Este lunes se supo que unos 11.3 millones de personas dejaron de percibir salario en abril por la suspensión temporal de su trabajo, mientras que el índice de desempleo subió al 4.7 por ciento, según una encuesta telefónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



La patronal destacó en un comunicado que el panorama descrito por el Inegi ’es muy desalentador’ y que confirma ’que la pandemia trajo consigo una crisis de empleo’, por lo que pidió al Gobierno implementar ’cuanto antes medidas para proteger el trabajo’.



Los empresarios plantearon de nuevo el esquema del salario solidario, una propuesta ideada hace más de un mes que consiste en repartirse el costo de los sueldos con el Gobierno y pedir a los trabajadores que soporten un recorte en función de su nivel salarial.



Esta medida, que cubriría íntegramente el sueldo de aquellos empleados que cobren hasta tres salarios mínimos, serviría para salvar 19.9 millones de puestos de trabajo formales, según la Coparmex.



La organización de empresarios recordó al Gobierno que la reapertura gradual de la economía no permitirá a las compañías situarse en los próximos meses en niveles de ventas previos a la pandemia.



Sin embargo, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó este martes que el país perderá menos de un millón de empleos formales por la contingencia sanitaria y que la recuperación económica comenzará en julio.



’Yo estimo que si nos va bien, no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia’, dijo en su conferencia matutina, convencido de que en junio se va a ’tocar fondo’ y que ’de julio hacia adelante’ el país se recuperará a nivel económico.



La organización civil Frente a la Pobreza, por el contrario, alertó de que se están rebasando ’los pronósticos más graves’ y urgió a crear un ingreso mínimo vital ante la ’precaria condición del sistema laboral’ mexicano.



’Se muestra el rostro perverso de un sistema laboral donde la mitad de los empleos carecían de contratación estable, el 87 por ciento no tenía mecanismos de defensa y negociación colectiva y más de la mitad trabajaban en la precariedad y la informalidad’, opinó el coordinador de la ONG, Rogelio Gómez. SIN EMBARGO.