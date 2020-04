www.guerrerohabla.com



Tiene EE.UU. 50 mil casos positivos de COVID-19 - Foto de EFEFoto de EFE

EE.UU. 23 marzo, 2020.-Estados Unidos, con 50 mil casos positivos de COVID-19, se ha convertido en el tercer país con más contagiados de coronavirus en el mundo



Estados Unidos se ha convertido en el tercer país con más contagios de COVID-19 en el mundo esto solo debajo de China e Italia.



De acuerdo con las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos hay 50 mil casos positivos de la enfermedad y al menos 550 han muerto, de ellas unas 140 en las últimas 24 horas.



Cerca de la mitad de estos casos son en el estado de Nueva York y un tercio del total en la ciudad de Nueva York.



Pese a esta situación, no hay cuarentena general, pero casi la mitad de los habitantes, un 46 por ciento, lo están por decisión de las autoridades regionales o locales.



El presidente Donald Trump, dijo este lunes que está considerando rebajar las medidas de su Gobierno para frenar la propagación del COVID-19 por el impacto negativo que están teniendo en la economía.



En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump anunció que el 30 de marzo, cuando termine el periodo de 15 días que su gobierno impuso para implementar medidas, estudiará si mantiene ese mismo rumbo o toma una nueva dirección. ’El remedio (al COVID-19) no puede ser peor que la enfermedad’, dijo.



Entre las medidas que Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos están trabajar y estudiar desde casa siempre que sea posible, evitar viajes, no acudir a bares o restaurantes y no acudir a reuniones de más de diez personas.



’Esto puede crear un problema mucho mayor al problema con el que empezamos’, dijo, al insistir que Estados Unidos no quiere ’perder empresas ni perder trabajadores’.



El presidente estadounidense, además, comparó las muertes del coronavirus con la siniestralidad en la carretera. ’Los accidentes de automóvil son muchos más que cualquier número del que estemos hablando (sobre el coronavirus). Eso no significa que vayamos a decirle a todo el mundo que deje de conducir automóviles’, dijo Trump.